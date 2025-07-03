Altınordu, maçlarını yeni sezonda da Torbalı'da oynayacak

Altınordu'nun yeni sezonda da maçlarını Torbalı'da oynayacağı öğrenildi.

calendar 03 Temmuz 2025 11:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu, maçlarını yeni sezonda da Torbalı'da oynayacak
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TFF 2'nci Lig kulüplerinden Altınordu'nun yeni sezonda da maçlarını Torbalı'da oynayacağı öğrenildi. İzmir ekibinin taraftarları takımın iç saha karşılaşmalarının merkeze 70 kilometre uzaklıktaki Metin Oktay Yerleşkesi'ndeki Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanmasına tepki gösterirken, yönetimin yeni sezonda aynı tesisi kullanmaya devam edeceği bildirildi.

Altınordu, tesisin 2'nci Lig standartlarına uyması için önceki sezon gişe, turnike sistemi, misafir seyirci tribünü ve protokol tribünü inşa etmişti. Geçen sezon Torbalı'da 18 resmi maça çıkan Altınordu yine rakiplerini aynı adreste ağırlayacak. Öte yandan Altınordu Spor Kulübü Derneği taraftarların ulaşım ve bilet masraflarını karşılamıştı.

 

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