28 Kasım
Kocaelispor-Gençlerbirliği
20:00
28 Kasım
Amed Sportif-Esenler Erokspor
17:00
28 Kasım
Pendikspor-Manisa FK
20:00
28 Kasım
Mönchengladbach-RB Leipzig
22:30
28 Kasım
Getafe-Elche
23:00
28 Kasım
Como-Sassuolo
22:45
28 Kasım
Metz-Rennes
22:45
28 Kasım
PEC Zwolle-SC Heerenveen
22:00

Altınordu kadro oluşturamıyor

2. Lig Beyaz Grup'ta son sırada yer alan Altınordu, bahis soruşturmasından olumsuz etkilenen kadrosunu güçlendirmekte zorlanıyor

calendar 28 Kasım 2025 13:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kastamonuspor'a 7-1 gibi çok farklı skorla yenilerek üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan ve 12 maç sonunda 4 puanla son sıraya gerileyen Altınordu, hezimete uğradığı randevuda yedek kulübesini dolduramadı. Sezon başında 25 kişilik kadroyla yola çıkan kırmızı-lacivertlilerde 7 futbolcunun bahis soruşturmasından hak mahrumiyeti cezası alması üzerine eksikler teknik heyeti sıkıntıya soktu.

ÜNLÜ ALTYAPISI DAĞILDI

Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın daha önce masrafları kısmak ve kulübü devretme düşüncesiyle Elit Gelişim Ligleri'ndeki U19, U17, U16 ve U15 takımlarını dağıtması nedeniyle İzmir temsilcisi oyuncu kalmayan altyapısından bile takviye yapamadı. Futbol Federasyonu bahis soruşturması sonrasında amatör transfere onay vermesine rağmen birçok takım altyapısına sarılırken, Altınordu ise tüm Türkiye'nin tanıdığı futbol akademisinden faydalanamadı.


YEDEK KALMADI

Her takım gibi yedek kulübesinde 10 futbolcu bulundurma hakkı bulunan Altınordu, Kastamonu deplasmanına 1'i sakat olmak üzere 6 yedekle gitti. Geçen sezon çapraz bağ ameliyatı olan Furkan Yöntem hazır olmamasına rağmen kulübede yer aldı. Teknik direktör Ender Traş, 90 dakikada 5 oyuncu değiştirme hakkı olsa da 3 değişiklik yaptı. Altınordu'da bahis soruşturmasında ceza alan Tugay, Hasan, Umut, Anıl, Mustafa, Arif Şimşir ve Uğur'un yanı sıra kırmızı kart cezalısı Sercan ile hasta olan Berat forma giyemedi.

AMATÖRDEN SESSİZ TAKVİYE

Altyapı takımlarının dağılması nedeniyle kendi gençlerini A takıma çıkaramayan Altınordu, amatör lisanslı bir kaleci takviyesi yaptı. Bahis soruşturmasına karışan kalecileri Arif Şimşir'in 3 ay, Umut Keseci'nin 45 gün ceza alması üzerine İzmir temsilcisi 18 yaşındaki kaleci Arda Mutlu ile sözleşme imzaladı. 2022-23 sezonunda Altınordu U16 takımında görev yapan genç file bekçisi, son resmi maçına 28 Ocak 2024'te Göztepe U17 takımıyla çıktı. Arda, Kastamonu deplasmanında 90 dakika kulübede bekledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 13 10 2 1 28 8 32
2 Fenerbahçe 13 9 4 0 30 12 31
3 Trabzonspor 13 8 4 1 22 11 28
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 12 24
5 Göztepe 13 6 5 2 15 6 23
6 Gaziantep FK 13 6 4 3 20 20 22
7 Beşiktaş 13 6 3 4 22 17 21
8 Alanyaspor 13 3 6 4 13 14 15
9 Konyaspor 13 4 3 6 18 20 15
10 Kocaelispor 13 4 3 6 11 15 15
11 Rizespor 13 3 5 5 16 21 14
12 Antalyaspor 13 4 2 7 13 23 14
13 Başakşehir 13 3 4 6 16 15 13
14 Kasımpaşa 13 3 4 6 13 18 13
15 Gençlerbirliği 13 3 2 8 14 20 11
16 Eyüpspor 13 2 3 8 7 16 9
17 Kayserispor 13 1 6 6 13 31 9
18 Karagümrük 13 2 2 9 13 24 8
