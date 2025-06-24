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Altınordu'da Namet Ateş'in kaderi yatırımcıya bağlı

Altınordu'nun teknik direktörü Namet Ateş, kulübe gelen yatırımcıya göre takımda kalacak.

calendar 24 Haziran 2025 15:03
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altınordu'da Namet Ateş'in kaderi yatırımcıya bağlı
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TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu'da sözleşmesi sona eren teknik direktör Namet Ateş'in yeni sezonda takımın başında yer alıp almayacağının kulübün devir işlemlerine bağlı olduğu öğrenildi.

A takımın yarışmacı haklarını devretmek için yatırımcı arayan Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın kulübün vizyonuna uygun yatırımcı bulunmazsa teknik patron Namet Ateş ile mukavele yenileyeceği belirtildi.

Altınordu'da profesyonel futbol şubesinin devri halinde teknik ekibin de değişmesi bekleniyor. Geçen sezon Olcay Şahan ve Ersan Parlatan'ın ardından göreve getirilen teknik direktör Namet Ateş, kırmızı-lacivertli ekibin başında 5'i Play-Off olmak üzere toplam 7 maça çıkmış ve 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet görerek 1,29 puan ortalaması yakalamıştı.


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