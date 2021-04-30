Altay, Beşiktaş'a kucak açtı

Sezonun sona ermesinin ardından Antalyaspor ile kupada karşılaşacak Beşiktaş'a Altay'dan jest geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Altay, Beşiktaş'a kucak açtı
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30 Nisan 2021 10:38
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Beşiktaş'a, İzmir temsilcisi Altay kucak açtı.

Ligin son haftasında 15 Mayıs tarihinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadele sonrası İzmir'den ayrılmayacak.

Siyah-beyazlılar, aynı şehirde üç gün sonra Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali için renktaşı Altay'ın tesislerinde kampa girecek.

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