Altay, Beşiktaş'a kucak açtı

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da finale yükselen Beşiktaş'a, İzmir temsilcisi Altay kucak açtı.



Ligin son haftasında 15 Mayıs tarihinde Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, mücadele sonrası İzmir'den ayrılmayacak.



Siyah-beyazlılar, aynı şehirde üç gün sonra Antalyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası finali için renktaşı Altay'ın tesislerinde kampa girecek.



