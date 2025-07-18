Altay Bayındır için ayrılık ihtimali!

Manchester United forması giyen Altay Bayındır, yaz transfer döneminde İngiliz ekibinden ayrılabilir.Manchester United'da birinci kaleci olan Andre Onana, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak. Manchester United'da bu gelişme sonrası Altay'ın kaleyi koruması bekleniyordu ancak İngiliz ekibinden kaleci hamlesi geldi.Talksport'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Antwerp forması giyen 23 yaşındaki file bekçisi Senne Lammens ile ilgileniyor. Manchester United'ın, Lammens için ilk temasları gerçekleştirdiği belirtildi.İngiliz ekibinin Lammens transferini resmiyete dökmesi durumunda milli file bekçisi Altay Bayındır'ın geleceği de merak konusu oldu.A Milli Takım'ın kaleci havuzunda yer alan ve gelecek yıl düzenlenecek Dünya Kupası'nda milli takımla birlikte olmak isteyen 27 yaşındaki file bekçisi, Lammens transferinin resmiyete dökülmesiyle birlikte düzenli forma giymek adına Manchester United'dan ayrılabilir.Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olarak gösterilen Altay'ın, Manchester United ile mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.