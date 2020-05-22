Almanya Ligi'nde haftanın iddaa tahminleri ve kuponları

HERTA BERLIN - UNION BERLIN

MUHTEMEL 11'LER

FREIBURG - W. BREMEN

MUHTEMEL 11'LER

WOLFSBURG - DORTMUND

MUHTEMEL 11'LER

M'GLADBACH - LEVERKUSEN

MUHTEMEL 11'LER

B.MÜNİH - E.FRANKFURT

MUHTEMEL 11'LER

Dünyanın ve Türkiye'nin gözü bu hafta yine Almanya Ligi'nde olacak. Koronavirüs salgını kapsamında tedbirler devam ederken, Bundesliga heyecanı geçen hafta yeniden başladı. Bu hafta ise Avrupa'nın önemli liglerinden olan Bundesliga'da ikinci hafta karşılaşmaları oynanacak.Almanya Ligi'nde 27. haftanın açılış maçında Hertha Berlin, Union Berlin'i konuk edecek. Sporx iddaa ekibi, Hertha Berlin - Union Berlin maçının yanı sıra, Almanya'da oynanacak diğer maçlardan tahminlerini yaptı.Jurgen Klinsmann'ın görevi bırakmasının ardından yola Bruno Labbadia ile devam eden Hertha Berlin, geçtiğimiz hafta Hoffenheim'ı adeta sürklase ederek sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Labbadia ile bambaşka bir takım kimliğine bürünen Hertha, bu hafta da Berlin derbisinde Union Berlin karşısına çıkıyor. Hertha'da Krzysztof Piatek'in sakatlığı bulunuyor ve bu karşılaşmada Vedad Ibisevic'in forma giymesi bekleniyor. Hertha'da ayrıca cezasını tamamlayan Vladimir Darida da sahada olacak. Bir Berlin derbisi olmasına rağmen Hertha, rakibi Union'a göre hem kalite hem de motivasyon olarak çok daha iyi durumda ve 2.10 orandan Hertha galibiyetini kuponlarınıza ekleyebilirsiniz.Jarstein; Pekarik, Boyata, Torunarigha, Plattenhadt; Darida, Grujic; Lukebakio, Cunha, Mittelstadt; IbisevicGikiewicz; Friedrich, Hubner, Subotic; Trimmel, Gentner, Andrich, Lenz; Ingvartsen, Bulter; AnderssonAlmanya Ligi'nde Freiburg ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Avrupa kupalarına katılmak istetyen Freiburg geçen hafta Leipzig deplasmanında değerli bir puan aldı. Şimdi ise ilk yarıda 2-2 berabere kaldıkları Werder Bremen'i puansız göndermek için sahaya çıkacaklar. Kümede kalma savaşı veren Werder Bremen bir türlü ayağa kalkamıyor. Geçen hafta evinde Leverkusen'e 4-1 yenilerek yine ağır yara aldı. Bu şekilde devam etmeleri halinde gelecek sezon Bundesliga II'de olacaklar. Ne zaman toparlanırlar bilmiyorum ama bu hafta da işleri kolay değil. Zorlu mücadele için beklentim karşılıklı goller olması.Freiburg: Schwolow; Gulde, Lienhart, Heintz; Schmid, Koch, Hofler, Gunter; Waldschmidt, Petersen, HolerWerder Bremen: Pavlenka; Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson; M. Eggestein, Bargfrede, Klaassen; Bittencourt, Selke, RashicaBundesliga'ya harika bir dönüş yapan Dortmund, geçtiğimiz hafta Schalke'yi 4-0'lık geçerek adeta gövde gösterisi yaptı. Wolfsburg ise Augsburg deplasmanından 2-1'lik galibiyetle dönerek ilk 5 iddiasını ayakta tuttu.Wolfsburg'ta takımın önemli isimlerinden Daniel Ginczek, geçtiğimiz hafta takımına skor katkısı yaptı ancak bu hafta yedek kulübesinde maça başlayacak. Ayrıca Yannick Gerhardt ve kaptan Josuha Guilavogui da Dortmund'a karşı forma giyemeyecek.Dortmund'da ise hafif sakatlığı bulunan Jadon Sancho'nun bu karşılaşmaya ilk 11'de başlayıp başlamayacağı belirsizliğini koruyor. Emre Can takıma döndü; Axel Witsel ve Marco Reus, Dan-Axel Zagadou bu maçta da yok.Skor gücünün yüksek olabileceği bu karşılaşmada öncelikli olarak Dortmund galibiyetini değerlendirebilir ve alternatif olarak da Dortmund 1.5 gol üstü atar, Dortmund kazanır ve 2.5 üst olur, Dortmund kazanır ve 1.5 üstü gol atar tercihlerini dikkate alabilirsiniz.Casteels; Mbabu, Knoche, Brooks, Otavio; Schlager, Arnold; Steffen, Mehmedi, Brekalo; Weghorst.Burki; Piszczek, Hummels, Akanji; Hakimi, Can, Dahoud, Guerreiro; Sancho, Brandt; Haaland.Almanya Bundesliga'da haftanın maçında M'gladbach ile Leverkusen kozlarını paylaşacak. Geçtiğimiz haftanın kazananı iki takımın bu haftaki mücadelesi elbette bol vaad ediyor ancak önce takımlardaki kadro durumları hakkında sizlere bilgi vermek istiyorum.Leverkusen'de Leon Bailey ve Karim Bellarabi'nin sakatlık süreci devam ediyor. İki hafta maç kadrosuna alınsa dahi ilk 11'de olmayacak. Lars Bender ve Kevin Volland ise bu maçta kesin olarak forma giyemeyecek.Gladbach'ta ise savunma oyuncuları Fabian Johnson ve Denis Zakaria bu maçta da forma giyemeyecek ancak iki oyuncu Frankfurt'a karşı da oynamamıştı ve Gladbach buna rağmen savunma oldukça diri kalmıştı.İki takımın da çok etkili skor ayakları var ve oyun yapıları da tamamen gol üzerine kurulu. Mevcut durum bizi taraf bahisinden daha ziyade gol bahislerine yönlendiriyor; Gol Var, İlk yarı 1.5 üstü, Maç sonucu 2.5 üstü, Leverkusen 1.5 üstü gol atar kuponlarınızda yer alabilir.Sommer; Rainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini; Neuhaus, Strobl; Plea, Hofmann, Thuram; EmboloHradecky; Weiser, Tapsoba, Bender, Sinkgraven; Aranguiz, Demirbay; Diaby, Amiri, Wirtz; HavertzÜst üste 8. şampiyonluğunu kazanma yolunda emin adımlarla ilerleyen Bayern Münih, son dönemde tökezleyen Frankfurt'a konuk oluyor. Geri dönüşün ilk maçında Bayern, Union Berlin'i 2-0 ile geçerken, Frankfurt ise Mönchengladbach'a 3-1 mağlup oldu. 12 maçtır yenilmeyen Bayern Münih, Aralık ayından bu yana oynadığı 12 maçta yenilmedi, 11'ini kazandı. Dahada çılgıncı, Bayern Münih 4'ü deplasmanda olmak üzere oynadığı son 5 maçta gol de yemedi. Bununla birlikte Frankfurt ise son 4 lig maçında kalesinde 13 gol birden gördü. Maç öncesinde ateşi harlayan bir başka gerçek ise, ilk yarıdaki maçı Frankfurt'un 5-1 kazanmış olması. Bayern Münih'te oyuncuların maça intimak duygusuyla çıkacakları da kesin. Formda, intikam ateşiyle çıkan, ateşli bir Bayern Münih'in, döndükten sonra da konsantrasyonu iyi görünmeyen Frankfurt karşısında 2 handikaplı galibiyeti, oranıyla cazip gözüküyor. 3.5 üst, 4.5 üst ve Ev sahibi iki yarıyı da kazanabilir seçekleri de alternatif olarak denenebilir.Neuer, Davies, Alaba, Boateng, Pavard, Kimmich, Thiago, Goretzka, Müller, Gnabry, LewandowskiTrapp, Toure, Abraham, Hinteregger, N'Dicka, Ilsanker, Rode, Chandler, Kamada, Kostic, Dost