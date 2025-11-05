05 Kasım
Ajax-Galatasaray
0-040'
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
2-2
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
1-0
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
1-040'
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
0-039'
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
2-040'
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
2-140'
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
0-040'
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
0-040'

Aliağa Petkimspor, Romanya'da galip!

Basketbol FIBA Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibini deplasmanda 97-73 yendi.

calendar 05 Kasım 2025 22:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Aliağa Petkimspor, Romanya'da galip!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Basketbol FIBA Avrupa Kupası C Grubu dördüncü hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov ekibini deplasmanda 97-73 mağlup etti.
Salon: Dumitru Popescu Colibasi

Hakemler: Marek Kukelcik (Slovakya), Nermin Hodzic (Almanya), Stylianos Simeonidis (Yunanistan)

CSM Corona Brasov: Tutu 19, Fofana 14, Shephard 6, Maciuca 7, Johnson 13, Ghiran 2, Lapuste 5, Antonescu 5, Sorodoc 2, Nikolic, Jurca, Petica

Aliağa Petkimspor: Franke 20, Blumbergs 9, Yunus Sonsirma 5, Floyd 15, Scrubb 12, Efianayi 9, Mustafa Kurtuldum 7, Troy Selim Şav 4, Sajus 16, Utomi, Boran Güler, Kerem Soyuçaylı

1. Periyot: 28-35

Devre: 44-51

3. Periyot: 52-78

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.