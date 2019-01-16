  •  
    Ali Koç: "Biz anlaştık ancak o isim gitmiyor..."
  •  
    ..Ve G.Saray'a FLAŞ bir teklif daha var: SERVET!
  •  
    Polonya'dan G.Saray'a FLAŞ bir transfer cevabı
  •  
    Beşiktaş'ın son gözdesi transfer kararı duyurdu
  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi

Ali Koç'tan Beşiktaş için Şener cevabı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'a gideceği iddia edilen Şener Özbayraklı için konuştu.

Ali Koç'tan Beşiktaş için Şener cevabı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Ocak 2019 22:54
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, adı Tolgay Arslan ile takas dedikodularında yer alan Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzalamayı hedeflediklerini söyledi.

Şener'den memnun olduklarını ve sözleşmesini uzatacaklarını kaydeden başkan, "Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a ya da başka bir menajere teklif etmedik. İnşallah onunla da sözleşme uzatacağız. Skrtel ile de sözleşme uzatmak için görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye 2015'te Bursaspor'dan transfer olan Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için