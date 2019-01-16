Ali Koç'tan Beşiktaş için Şener cevabı

Başkanı, adı Tolgay Arslan ile takas dedikodularında yer alanile yeni sözleşme imzalamayı hedeflediklerini söyledi.Şener'den memnun olduklarını ve sözleşmesini uzatacaklarını kaydeden başkan, "Şener Özbayraklı'yı Beşiktaş'a ya da başka bir menajere teklif etmedik. İnşallah onunla da sözleşme uzatacağız. Skrtel ile de sözleşme uzatmak için görüşeceğiz" ifadelerini kullandı.Fenerbahçe'ye 2015'te Bursaspor'dan transfer olan Şener Özbayraklı'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.