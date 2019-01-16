Ali Koç: 'Barcelona başkanı dedi ki...'

Başkanı, katıldığı canlı yayında Phillip Cocu ile ilgili konuştu ve Hollandalı teknik adamın sezon başında Barcelona'nın da gündemine geldiğini söyledi.Futbolda başarısız olduklarını kaydeden Koç, "Zaman zaman hatalı kararlar vermiş olabiliriz, hatalarımız olabilir ama biz hatalarımızdan da dönmeyi bilen insanlarız. Özetleyeceksek başarısız olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama bunun röntgenini de çekmek lazım. Biz bir felsefeden bahsediyorduk. Neydi o felsefe? Takımı gençleştirmek, ödenen maaşları indirmek, parlattığımız oyuncuları satıp ekonomik olarak kulübü güçlendirmek." dedi.Cocu konusunda hata yaptıklarını söyleyen Fenerbahçe başkanı, "Biz teknik direktör için kriterler belirlemiştik. Neden Cocu'yu seçtik? Genç bir hoca, belli bir başarı yakalamış, yeni bir maceraya hazır olması, alt yapıdan oyuncular oynatmış ve bizim vereceğimiz bütçelere uygun takım oluşturmasıydı. Bunun için Cocu'yu transfer ettik. Şimdi baktığımızda bu kararın hatalı olduğunu görüyoruz. Hollandalı hocaların bu ülkeye uymadığını daha iyi analiz edebilirdik. Hocamız bizim şartlarımıza uyamadı. Birçok kırılma maçı oldu. O kırılma maçlarındaki başarısız sonuçlara rağmen hocamızın arkasında durduk. Ancak puan tablosundaki yerimiz kabul edilecek gibi değildi. Ardından yollarımızı ayırma kararı aldık" diye konuştu.Cocu'nun önümüzdeki dönemde büyük bir kariyer yapacağını ifade eden Ali Koç, "Göreceksiniz ki 48 yaşındaki Cocu, ileride çok büyük bir teknik direktör olacak. Temmuz ayında Barcelona yöneticileri ile konuşurken beni Cocu'yu aldıkları için tebrik etmişlerdi. Tanıyor musunuz dediğimde de hoca arayışında düşündüğümüz isimlerden birisi olmuştu demişti" ifadelerini kullandı.