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Ali Koç: "Ersun Yanal onu istiyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ersun Yanal'ın Andre Ayew'in bonservisinin alınmasını talep ettiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç: 'Ersun Yanal onu istiyor'
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16 Ocak 2019 23:17
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör Ersun Yanal'ın kiralık olarak oynayan Andre Ayew'in bonservisinin alınmasını talep ettiğini açıkladı.

FB TV'deki canlı yayında konuşan Koç, "Hocamız, muhakkak Andre Ayew'in kalmasını istiyor. Bonservisini almamız mümkün değil, neler yapacağız onlara bakacağız. Takımının Premier Lig'e çıkıp çıkmayacağı da önemli" ifadelerini kullandı.

AYEW'İN OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Swansea'den kiralanan Andre Ayew için yapılan kiralama anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonu 12 milyon euro.

Andre Ayew, bu sezon Fenerbahçe'de 20 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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