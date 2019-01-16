Ali Koç: 'Ersun Yanal onu istiyor'

AYEW'İN OPSİYONU 12 MİLYON EURO

Başkanı, teknik direktör'ın kiralık olarak oynayan Andre Ayew'in bonservisinin alınmasını talep ettiğini açıkladı.FB TV'deki canlı yayında konuşan Koç, "" ifadelerini kullandı.Swansea'den kiralanan Andre Ayew için yapılan kiralama anlaşmasında yer alan satın alma opsiyonu 12 milyon euro.Andre Ayew, bu sezon Fenerbahçe'de 20 maça çıkarken, 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.