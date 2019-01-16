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Ali Koç: "Biz anlaştık ancak gitmiyor"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Aatif Chahechouhe için Çaykur Rizespor ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Ali Koç: 'Biz anlaştık ancak gitmiyor'
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16 Ocak 2019 22:51
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferle ilgili açıklamalarda bulunurken, Aatif Chahechouhe için Çaykur Rizespor ile anlaştıklarını ancak oyuncunun gitmediğini söyledi.

Aatif ile Rizespor'un anlaşması gerektiğini kaydeden başkan, "Aatif'i affettik, kendisini isteyen takımlar var. En çok isteyen takım Çaykur Rizespor oldu. Biz transfer için Rizespor ile anlaştık, el sıkıştık. Ama Aatif, Rizespor ile anlaşmadı. Biz de en kısa sürede anlaşmalarını bekliyoruz." dedi.

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