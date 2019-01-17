Fenerbahçe'de finansal kampanya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün finansal yapısını düzeltmek amacıyla taraftarların içinde olduğu bir kampanya başlatacaklarını söyledi.
Mali durumun normale dönmesi için hamle yapmaları gerektiğini kaydeden yönetici, "Bir kampanya yapmaya karar verdik. Ayda 5-10 lira verebilecek insanlardan tutun, tek seferde 500 bin, 1 milyon verebilecek insanları bir araya getirin, Fenerbahçe'nin kimseye muhtaç olmamasını sağlayacak duruma gelmesi için bir kampanyaya başlayacağız. Bunu taraftarlarımızla birlikte yaparsak, FFP konusunda daha iyi sunma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.
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Mali durumun normale dönmesi için hamle yapmaları gerektiğini kaydeden yönetici, "Bir kampanya yapmaya karar verdik. Ayda 5-10 lira verebilecek insanlardan tutun, tek seferde 500 bin, 1 milyon verebilecek insanları bir araya getirin, Fenerbahçe'nin kimseye muhtaç olmamasını sağlayacak duruma gelmesi için bir kampanyaya başlayacağız. Bunu taraftarlarımızla birlikte yaparsak, FFP konusunda daha iyi sunma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.
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