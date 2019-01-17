  •  
    Ali Koç: "Biz anlaştık ancak o isim gitmiyor..."
  •  
    ..Ve G.Saray'a FLAŞ bir teklif daha var: SERVET!
  •  
    Polonya'dan G.Saray'a FLAŞ bir transfer cevabı
  •  
    Beşiktaş'ın son gözdesi transfer kararı duyurdu
  •  
    Fatih Terim de onayladı G.Saray'ın son sürprizi

Fenerbahçe'de finansal kampanya

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, finansal durumu toparlamak için taraftarların da içinde olduğu bir kampanya yapacaklarını açıkladı.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de finansal kampanya
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ocak 2019 00:12
İlgili Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün finansal yapısını düzeltmek amacıyla taraftarların içinde olduğu bir kampanya başlatacaklarını söyledi.

Mali durumun normale dönmesi için hamle yapmaları gerektiğini kaydeden yönetici, "Bir kampanya yapmaya karar verdik. Ayda 5-10 lira verebilecek insanlardan tutun, tek seferde 500 bin, 1 milyon verebilecek insanları bir araya getirin, Fenerbahçe'nin kimseye muhtaç olmamasını sağlayacak duruma gelmesi için bir kampanyaya başlayacağız. Bunu taraftarlarımızla birlikte yaparsak, FFP konusunda daha iyi sunma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için