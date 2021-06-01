Ali Koç: 'Yeni teknik adam Portekiz ya da Alman ekolünden'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik adam konusunda önemli açıklamalar yaptı.



"HAZİRAN'IN 3. HAFTASINA KADAR YENİ HOCA BELLİ OLUR"



"Yeni teknik direktör ne zaman belli olacak?" sorusunu yanıtlayan Ali Koç "Teknik direktör konusunda hangi yola gideceğimiz aşikar. Teknik direktörün de en geç kampta olması lazım. Ne kadar erken, o kadar avantajımıza. Yolları ayıracağımız isimler için de şimdiden harekete geçmemiz lazım. Teknik direktör, benim tahminim, arzum yarın gerçekleşmesi tahminim haziran ayının 3. haftasına kadar gider." dedi.



"PORTEKİZ VEYA ALMANYA EKOLÜ OLACAK"



Aradıkları yeni teknik adam hakkında bilgi veren Ali Koç "Bu sefer nasıl futbol oynatması gerektiğini, nasıl disiplin olması gerektiğini, hocanın CV'si ile ilgili kısa bir liste çıkardık. Bir liste çıkardık ama kısa değil. Tüm bunlar olduktan sonra cüzdanım yetecek mi? Maaşına yetti, taleplerine yetecek mi? Bizim gibi kulüplerin en büyük hatası, parayla sıkıntı yaşamamış, istediği her oyuncu alınmış hocaların şapkadan tavşan çıkarması mümkün değil. Tercihimiz daha çok Portekiz, Almanya üzerinde. İtalya'dan birini getirirsek yarın bir gün, tarz, profil, geçmiş, başarı açısından Almanya ve Portekiz'e daha çok odaklanıyoruz. Alman ya da Portekizli, geçmişte mümkünse 1-2 şampiyonluğu olması, disiplin getirecek bir teknik direktör olsun istiyorum." ifadelerini kullandı.



"TEKNİK DİREKTÖR İÇİN DÜŞÜNDÜM, SORDUM"



Teknik direktör konusunu neden şimdi açıkladığını söyleyen Ali Koç "Bu kararı 2 hafta önce söyleseydiniz de bu kadar polemik olmasaydı diyebilirdiniz ama başka polemik bulunurdu zaten. Bu kararı olmadan önce çok düşündüm. Kolay değil. Gerek genel yöneticilik, gerek futbol aklı olarak güvendiğim insanlarla istişare ettim. 'Benim yerimde olsan ne yapardın?' dedim." şeklinde konuştu.



"19 ŞAMPİYONLUĞUN 16'SI YABANCI"



"14 yıldır yerli teknik adamların şampiyonluğu yok. Sıkıntı olmaz mı?" sorusuna yanıt veren Ali Koç "İstatistikler yerli hoca diyorsunuz, bir bakıma öyle ama Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğunun 16'sı yabancı hocayla. Bu lig farklı bir lig. Avrupa'da örneği az. Bu ligi tanımak önemli. Tercih edeceğimiz hoca, bu lige göre olacak. 13-14 takım sadece gol yememe üzerine oynuyor. Bunun üzerine sıkıntı yaşadık." dedi.



"SON KEZ HOCA TERCİHİ YAPMAK İSTİYORUZ"



Ali Koç ayrıca "Hocamız yarın gelsin isterdim ama çok sıkıntı yaratmaz. Artık son kez hoca tercihi yapmak istiyoruz. Birçok transfer şampiyona sonrasına sarkacak. Biz kiralık transferlerden uzak durmak istedik. Kiralık oyuncularda da temmuz sonuna doğru piyasa hareketleniyor. Ben kafamdaki hocayı haziran ayı içerisinde imzaya getirirsem, fazlasıyla yeterli bir zamanı olacaktır." ifadelerini kullandı.



"GÜNDEMDEKİ HOCALAR 2 HAFTA ÖNCE PİYASADA DEĞİLDİ"



Öte yandan Ali Koç "Geçen sene görüştüğümüz hocalar 50 sayfalık rapor hazırlıyordu. En uygun olmayan adam bile 1-2 haftada röntgeni çekiyor. Bugün baktığımız hocaların bazıları 2 hafta evvel piyasada değildi." açıklamasını yaptı.



"DİSİPLİN YOKTU, ŞAMPİYON OLAMADIK"



Disipline önem verdiklerini söyleyen Ali Koç "Bu sene şampiyon olamamızın nedeni, tam aile olamadık. Samandıra havasını, disiplinini 3 senede sağlayamadık. Takım havasına zarar veren antrenör de olur, futbolcu olur gidecek. Benim tahammülüm yok artık! Milyonlar acı çekiyor. Harcanan bir dünya para. Emek." dedi.



"O SAHADA ÇIKIP ÖLECEK!"



Sivasspor maçına gönderme yapan Ali Koç "O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar! Ölecek sahada ölecek! Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Kontratı devam eden de var aralarında. Ben onu kafaya taktım. Herkese nasip olmaz bu formayı giymek. Yaptıkları iş milyonları etkiliyor. Bunun farkında olacak. Çimcisine kadar disiplin olacak." ifadelerini kullandı.



