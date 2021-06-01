Ali Koç'tan Marcelo Bielsa açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Ali Koç'tan Marcelo Bielsa açıklaması
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01 Haziran 2021 17:23
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, İngiltere Premier Lig takımlarından Leeds United ilse sözleşmesi bitecek olan ve henüz yeni kontrat imzalamayan Marcelo Bielsa hakkında konuştu.

65 yaşındaki Arjantinli teknik adamla görüşüp görüşmedikleriyle ilgili soruyu yanıtlayan Ali Koç "Marcelo Bielsa ile henüz temasımız olmadı." dedi.

Ünlü teknik adamla ilgili sözlerine devam eden Ali Koç "Bielsa bize çok ifade ediliyor. Temasımız olmadı ama kalibre olarak o seviyeye bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

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