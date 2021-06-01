Ali Koç'tan transfer açıklaması

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferlerle ilgili flaş açıklamalar yaptı.

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Ali Koç'tan transfer açıklaması
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01 Haziran 2021 16:28
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yeni sezon öncesinde transfer sorusuna yanıt verdi.
"BU SENE SARI-LACİVERT OLACAK"

Biz bu sene şampiyon olabilseydik, arka arkaya zincirleme şampiyonluklar olurdu. Sivas maçı bize büyük hasar vermiştir, finansal olarak da. İnancım, bu sene futbolun rengi sarı lacivert olacak.

TRANSFER İÇİN AÇIKLAMALAR

Bizim takımımız, daha evvelki 2 senede olduğu gibi baştan kurgulanmaya ihtiyacı olmayan, yüzde 70'i hazır, belki reddedemeyeceğimiz bazı teklifler alacağız. Şu an elden çıkarmak anlamında hiç kafamızda olmayan oyuncular için teklif gelebilir. Belkemiği olan oyuncularla ilgili kolay kolay hamle yapmayacağız. Bunun üstüne 4-5 nokta atışı transfer yapacağız. Gençleri saymıyorum. Onları alıp kiralayacağız. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya 1 sağ bek ya 1 sol bek, fırsat transferleri var karşımızda. Bunları yapacağız.

"15 MİLYON EUROLUK SATIŞ OLABİLİR"

Bu sene belki de yine 15 milyon euroluk satışımız olabilir. Demek istediğim şu, önümüzdeki sezon bizi şampiyon yapacak kadronun, bu saiklerle kurduğumuz, birkaç sene müdahalesiz götürebilecek kadro şu an elimizde. Bu dediğim artıları, dokunuşları yapıp, elden çıkarmak istediklerimizi çıkardığımız takdirde Fenerbahçelilerin gurur duyacağı, üst üste şampiyonluklar kazanacak kadromuz hazır. 

"ŞAMPİYONLUK VAAD ETMEDİM"

Ben hiçbir zaman şampiyonluk vaad etmedim. Ben her zaman inşallah derim.

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