6 gollü dev maçta kazanan Liverpool

Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool evinde Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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6 gollü dev maçta kazanan Liverpool
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05 Mayıs 2024 20:26
Premier Lig'in 36. haftasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool evinde Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.

Anfield'da oynanan maçta ev sahibi Liverpool'un gollerini; 16. dakikada Muhammed Salah, 45. dakikada Andy Robertson, 50. dakikada Cody Gakpo ve 59. dakikada Harvey Elliot kaydetti.

Tottenham'ın gollerini ise 72. dakikada Richarlison ve 77. dakikada Heung-Min Son kaydetti.

Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra galibiyetle tanışan Liverpool 78 puana ulaşırken, mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Tottenham 60 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, Tottenham evinde Burnley'i konuk edecek.

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