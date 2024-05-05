Premier Lig'in 36. haftasında Jürgen Klopp'un ekibi Liverpool evinde Ange Postecoglou'nun yönetimindeki Tottenham'ı 4-2 mağlup etti.



Anfield'da oynanan maçta ev sahibi Liverpool'un gollerini; 16. dakikada Muhammed Salah, 45. dakikada Andy Robertson, 50. dakikada Cody Gakpo ve 59. dakikada Harvey Elliot kaydetti.



Tottenham'ın gollerini ise 72. dakikada Richarlison ve 77. dakikada Heung-Min Son kaydetti.



Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra galibiyetle tanışan Liverpool 78 puana ulaşırken, mağlubiyet serisi 4 maça çıkan Tottenham 60 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Liverpool deplasmanda Aston Villa'ya konuk olurken, Tottenham evinde Burnley'i konuk edecek.





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