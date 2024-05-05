Galatasaray iç sahada gol atma rekorunu geliştirdi

Galatasaray, sahasında çıktığı son 35 lig maçında gol bularak kulüp tarihinin en uzun serisini yakaladı.
Son olarak geçen sezonun ilk haftasında, iç sahada 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.
Kulüp tarihinin iç sahada üst üste gol atma rekorunu Aralık 2000-Kasım 2002 arasında 34 müsabakayla yakalayan Galatasaray, bu alanda yeni bir rekora imza attı.
Son olarak geçen sezonun ilk haftasında, iç sahada 1-0 kaybettiği Giresunspor müsabakasında gol sevinci yaşayamayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 35 müsabakada en az bir kez fileleri havalandırdı. "Cimbom" bu süreçte meşin yuvarlağı rakip filelerle 92 kez buluşturdu.
Kulüp tarihinin iç sahada üst üste gol atma rekorunu Aralık 2000-Kasım 2002 arasında 34 müsabakayla yakalayan Galatasaray, bu alanda yeni bir rekora imza attı.
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