Brighton zorlu maçta evinde 3 puanı aldı

Premier Lig'in 36. haftasında Brighton ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Brighton, American Express Stadyumu'nda ağırladığı Aston Villa'yı 1-0 mağlup etti.



Brighton'a galibiyeti getiren golü 87. dakikada Joao Pedro kaydetti.



Aston Villa'da Nicolo Zaniolo sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemedi.



Brighton bu galibiyetle puanın 47'ye yükseltirken, Aston Villa ise 67 puanda kaldı.



Brighton bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Newcastle United ile karşılaşırken, Aston Villa sahasında Liverpool'u konuk edecek.





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