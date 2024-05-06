Fernando Muslera rekoru erteledi

Bu sezon Süper Lig'de Sivasspor maçına kadar 33 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı eldiven bunların 17'sinde kalesini gole kapatmayı başarmıştı.Nando, Sivasspor mücadelesinde de gol yemeseydi, 2011-2012'deki bu rekorunu geride bırakmayı başaracaktı.Muslera, böylece 34 maçta kalesini 17 defa gole kapatmış oldu. Uruguaylı eldiven, şu anda %81'lik kurtarış yüzdesiyle Türkiye'de ilk sırada... Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde de Donnarumma'nın ardından ikinci.