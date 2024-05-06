Fernando Muslera rekoru erteledi

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera'nın rekoru son üç maça kaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fernando Muslera rekoru erteledi
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06 Mayıs 2024 10:31
Bu sezon Süper Lig'de Sivasspor maçına kadar 33 karşılaşmaya çıkan Uruguaylı eldiven bunların 17'sinde kalesini gole kapatmayı başarmıştı.

Nando, Sivasspor mücadelesinde de gol yemeseydi, 2011-2012'deki bu rekorunu geride bırakmayı başaracaktı.

Muslera, böylece 34 maçta kalesini 17 defa gole kapatmış oldu. Uruguaylı eldiven, şu anda %81'lik kurtarış yüzdesiyle Türkiye'de ilk sırada... Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde de Donnarumma'nın ardından ikinci. 

 
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