Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Rams Park'taki mücadeleyi Galatasaray 6-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 60'ta Hakim Ziyech, 38 ve 73'te Dries Mertens ve 59 ile 85'te Mauro Icardi attı. Sivasspor'un golü 54. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.
Galatasaray, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligde en çok puan toplayan takım (93) rekorunu kırdı.
Sivasspor karşısındaki galibiyetle birlikte Galatasaray, puanını 96'a yükseltti. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 7'e yükseltti. Sivasspor, 48 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
PUAN DURUMU
(96) Galatasaray
(89) Fenerbahçe (1 maçı eksik)
(48) Sivasspor
İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YOK
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi.
Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Sivasspor'u konuk etti.
Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius yer aldı.
Ligde son 22 maçın 20'sini kazanan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, birçok rekoru da kırdı. Son 15 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, kadro istikrarını korudu.
Buruk, Sivasspor mücadelesine ligin 33. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor ve 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçlarında sürdüğü kadroyu çıkardı.
RAMS PARK KAPALI GİŞE
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor müsabakasını da dolu tribünler önünde oynadı.
Son 2 sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti.
Mücadeleyi 45 binden fazla taraftar, tribünden takip etti.
HAKIM ZIYECH İLKLERİ YAŞADI
Galatasaray, 11. dakikada öne geçti. Sol kanatta topla birlikte ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına yakın bölgede bulunan Hakim Ziyech'e pasını çıkardı. Faslı yıldız, o bölgeden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Süper Lig'de ceza sahası içinden ilk golünü atan Ziyech, iç sahada da ilk kez gol sevinci yaşadı.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI
Galatasaray, 33. dakikada penaltı itirazında bulundu. Bu dakikada Mauro Icardi, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu. Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da konuşan Arda Kardeşler, devam kararında kaldı.
38'DE FARK İKİYE ÇIKTI
Galatasaray, 38. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada, tıpkı ilk golde olduğu gibi Barış Alper Yılmaz, soldan ceza sahasına yerden bir orta yaptı. Bu ortada ön direkte bulunan Mauro Icardi, topun üstünden atladı. Icardi'nin arkasında bulunan Dries Mertens, topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.
Galatasaray, Sivasspor karşısında soyunma odasına 2-0 önde gitti.
SİVASSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ
Sivasspor, 54. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Sağdan kullanılan kornerde Rey Manaj'ın arka indirdiği topta Caner Osmanpaşa topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.
GALATASARAY HEMEN CEVAP VERDİ!
Galatasaray, Sivasspor'un golüne 59. dakikada Mauro Icardi ile cevap verdi. Sağ kanattan gelen ortada rakibinden kurtulan Icardi tek dokunuşla Ali Şaşal Vural'ı çaresiz bıraktı ve durumu 3-1'e getirdi.
ZIYECH'TEN İNANILMAZ GOL!
Galatasaray'da ilk golü atan Hakim Ziyech, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Faslı yıldız, bu kez ceza sahası dışından yaptığı sert şutla fileleri havalandırdı ve şık bir gole imza attı.
SİVASSPOR ATTI İPTAL OLDU
Sivasspor, 69. dakikada Galatasaray karşısında ikinci golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan Rey Manaj, Muslera ile karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Manaj'ın golü iptal edildi.
MERTENS BİR KEZ DAHA SAHNEDE!
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 73. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Mauro Icardi, ceza sahasına gelen hava topunu çizgide bekleyen Mertens'e indirdi. Belçikalı yıldız, çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.
ICARDI ATTI, GEÇERLİ SAYILMADI
Galatasaray, 82. dakikada bir gol daha buldu. Sağdan Barış Alper'in ortasında Sivasspor kalecisi Ali Şaşal, topu kontrol edemedi ve sektirdi. Mauro Icardi, seken topu aldı ve ağlara gönderdi. Hakem Arda Kardeşler, Icardi'nin topu aldığı sırada Ali Şaşal'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti.
ICARDI BU KEZ ATTI
Mauro Icardi, 85. dakikada ise bu kez ağları yeniden havalandırdı. Sağdan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında kendisini boş alana çıkartan Arjantinli yıldız, gelen topa düzgün bir vuruş yaptı ve ağları sarstı.
GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, kalan dakikalarda Sivasspor karşısındaki üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.
34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Sivasspor savunmasının hatalı pası sonrası topu önünde bulan Mertens, ceza yayından şut çekti. Sivassporlu Caner Osmanpaşa'ya çarpan meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.
53. dakikada Köhn'ün sol kanattan içeriye çevirdiği topta Ziyech, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
54. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı kornerde Manaj, ön direkte topu arkaya doğru aşırttı. Caner Osmanpaşa, arka direkte meşin yuvarlağa dokunarak ağları havalandırdı: 2-1.
59. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Icardi, penaltı noktasında topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.
60. dakikada Torreira'nın pasında Appindangoye, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ziyech'in ceza yayı önündeki şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 4-1.
70. dakikada Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı. Torreira'dan şık bir şekilde sıyrılan Charisis'in ara pasında Manaj, ceza sahasına girer girmez şut çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Sonrasında Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı.
73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza yayında çektiği şutta top ağlara gitti: 5-1.
81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Icardi, boşa çıkan topu Ali Şaşal Vural'dan kaptı ve ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler golü faul sebebiyle saymadı.
85. dakikada sarı-kırmızılılar durumu 6-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Icardi, penaltı noktasından vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi: 6-1.
Galatasaray, müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Dk. 74 Sanchez), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 82 Vinicius), Kerem Demirbay (Dk. 74 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 82 Tete), Mertens (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz, Icardi
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 77 Kerem Atakan Kesgin), Poungouras (Dk. 46 Caner Osmanpaşa), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ (Dk. 77 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Turgunboev), Koita, Manaj
Goller: Dk. 11 ve 60 Ziyech, Dk. 38 ve 73 Mertens, Dk. 59 ve 85 Icardi (Galatasaray), Dk. 54 Caner Osmanpaşa (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Camara, Dk. 90+1 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 11 ve 60'ta Hakim Ziyech, 38 ve 73'te Dries Mertens ve 59 ile 85'te Mauro Icardi attı. Sivasspor'un golü 54. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.
Galatasaray, bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin ligde en çok puan toplayan takım (93) rekorunu kırdı.
Sivasspor karşısındaki galibiyetle birlikte Galatasaray, puanını 96'a yükseltti. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolundaki takipçisi Fenerbahçe ile olan puan farkını maç fazlasıyla 7'e yükseltti. Sivasspor, 48 puanda kaldı.
Galatasaray, ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına gidecek. Sivasspor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.
PUAN DURUMU
(96) Galatasaray
(89) Fenerbahçe (1 maçı eksik)
(48) Sivasspor
İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YOK
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında EMS Yapı Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son lig maçının kadrosunda değişikliğe gitmedi.
Süper Lig'de son 4 haftaya en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yolundaki kritik virajda Sivasspor'u konuk etti.
Galatasaray, RAMS Park'ta yapılan maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech, Dries Mertens, Barış Alper Yılmaz ve Mauro Icardi 11'iyle çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Berkan Kutlu, Tete, Tanguy Ndombele, Serge Aurier ve Carlos Vinicius yer aldı.
Ligde son 22 maçın 20'sini kazanan ve mağlubiyet yüzü görmeyen Galatasaray, birçok rekoru da kırdı. Son 15 maçını kazanan sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk, kadro istikrarını korudu.
Buruk, Sivasspor mücadelesine ligin 33. haftasındaki Siltaş Yapı Pendikspor ve 34. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçlarında sürdüğü kadroyu çıkardı.
RAMS PARK KAPALI GİŞE
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor müsabakasını da dolu tribünler önünde oynadı.
Son 2 sezondur iç saha maçlarına 40 bin ortalamanın üzerinde seyirci çeken Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasında da taraftarının desteğini yakından hissetti.
Mücadeleyi 45 binden fazla taraftar, tribünden takip etti.
HAKIM ZIYECH İLKLERİ YAŞADI
Galatasaray, 11. dakikada öne geçti. Sol kanatta topla birlikte ceza sahasına giren Barış Alper Yılmaz, penaltı noktasına yakın bölgede bulunan Hakim Ziyech'e pasını çıkardı. Faslı yıldız, o bölgeden yaptığı vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Süper Lig'de ceza sahası içinden ilk golünü atan Ziyech, iç sahada da ilk kez gol sevinci yaşadı.
GALATASARAY'DA PENALTI İTİRAZI
Galatasaray, 33. dakikada penaltı itirazında bulundu. Bu dakikada Mauro Icardi, rakip ceza sahası içinde yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Arda Kardeşler'e itirazda bulundu. Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. Bir süre VAR'la da konuşan Arda Kardeşler, devam kararında kaldı.
38'DE FARK İKİYE ÇIKTI
Galatasaray, 38. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bu dakikada, tıpkı ilk golde olduğu gibi Barış Alper Yılmaz, soldan ceza sahasına yerden bir orta yaptı. Bu ortada ön direkte bulunan Mauro Icardi, topun üstünden atladı. Icardi'nin arkasında bulunan Dries Mertens, topu ağlara gönderdi ve farkı ikiye çıkardı.
Galatasaray, Sivasspor karşısında soyunma odasına 2-0 önde gitti.
SİVASSPOR FARKI BİRE İNDİRDİ
Sivasspor, 54. dakikada skoru 2-1'e getirdi. Sağdan kullanılan kornerde Rey Manaj'ın arka indirdiği topta Caner Osmanpaşa topu ağlara gönderdi ve farkı bire indirdi.
GALATASARAY HEMEN CEVAP VERDİ!
Galatasaray, Sivasspor'un golüne 59. dakikada Mauro Icardi ile cevap verdi. Sağ kanattan gelen ortada rakibinden kurtulan Icardi tek dokunuşla Ali Şaşal Vural'ı çaresiz bıraktı ve durumu 3-1'e getirdi.
ZIYECH'TEN İNANILMAZ GOL!
Galatasaray'da ilk golü atan Hakim Ziyech, 60. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. Faslı yıldız, bu kez ceza sahası dışından yaptığı sert şutla fileleri havalandırdı ve şık bir gole imza attı.
SİVASSPOR ATTI İPTAL OLDU
Sivasspor, 69. dakikada Galatasaray karşısında ikinci golü buldu. Savunmanın arkasına sarkan Rey Manaj, Muslera ile karşı karşıya pozisyonda fileleri havalandırdı. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ndeki kontrolün ardından Manaj'ın golü iptal edildi.
MERTENS BİR KEZ DAHA SAHNEDE!
Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, 73. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı. Mauro Icardi, ceza sahasına gelen hava topunu çizgide bekleyen Mertens'e indirdi. Belçikalı yıldız, çok sert ve düzgün bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı.
ICARDI ATTI, GEÇERLİ SAYILMADI
Galatasaray, 82. dakikada bir gol daha buldu. Sağdan Barış Alper'in ortasında Sivasspor kalecisi Ali Şaşal, topu kontrol edemedi ve sektirdi. Mauro Icardi, seken topu aldı ve ağlara gönderdi. Hakem Arda Kardeşler, Icardi'nin topu aldığı sırada Ali Şaşal'a faul yaptığını belirterek golü iptal etti.
ICARDI BU KEZ ATTI
Mauro Icardi, 85. dakikada ise bu kez ağları yeniden havalandırdı. Sağdan kullanılan serbest vuruşta ceza sahasında kendisini boş alana çıkartan Arjantinli yıldız, gelen topa düzgün bir vuruş yaptı ve ağları sarstı.
GALATASARAY KAZANDI
Galatasaray, kalan dakikalarda Sivasspor karşısındaki üstünlüğünü korudu ve sahadan galibiyetle ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
11. dakikada Kerem Demirbay'ın ara pasında ceza sahasının sol tarafında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, bekletmeden meşin yuvarlağı penaltı noktasına çevirdi. Icardi'nin boşalttığı alana geriden koşu yapan Ziyech, tek vuruşta ağları havalandırdı: 1-0.
22. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Mertens, ceza sahası dışı sol çaprazından orta açtı. Kerem Demirbay'ın arka direkteki kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
26. dakikada Köhn'ün pasında topla buluşan Icardi, bekletmeden Torreira'ya meşin yuvarlağı aktardı. Uruguaylı oyuncunun ceza yayından çektiği şutta top, üstten auta gitti.
34. dakikada Bartuğ Elmaz'ın pasında topla buluşan Koita, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Muslera, bu pozisyonda meşin yuvarlağı kontrol etti.
38. dakikada Köhn'ün pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Icardi'nin bıraktığı topta Mertens, altıpas çizgisi üzerinde meşin yuvarlağa dokunarak fileleri havalandırdı: 2-0.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
46. dakikada Sivasspor savunmasının hatalı pası sonrası topu önünde bulan Mertens, ceza yayından şut çekti. Sivassporlu Caner Osmanpaşa'ya çarpan meşin yuvarlak, az farkla üstten auta gitti.
53. dakikada Köhn'ün sol kanattan içeriye çevirdiği topta Ziyech, ceza sahası içi sol çaprazından şut çekti. Meşin yuvarlak, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.
54. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı kornerde Manaj, ön direkte topu arkaya doğru aşırttı. Caner Osmanpaşa, arka direkte meşin yuvarlağa dokunarak ağları havalandırdı: 2-1.
59. dakikada Galatasaray, Icardi ile farkı yeniden ikiye çıkardı. Mertens'in sağ kanattan açtığı ortada Icardi, penaltı noktasında topa dokunarak meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-1.
60. dakikada Torreira'nın pasında Appindangoye, meşin yuvarlağa müdahale etti. Dönen topu önünde bulan Ziyech'in ceza yayı önündeki şutunda meşin yuvarlak, ağları havalandırdı: 4-1.
70. dakikada Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı. Torreira'dan şık bir şekilde sıyrılan Charisis'in ara pasında Manaj, ceza sahasına girer girmez şut çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Sonrasında Manaj'ın golü, ofsayt sebebiyle sayılmadı.
73. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın aşırtma pasında Icardi, meşin yuvarlağı kafayla Mertens'e aktardı. Belçikalı oyuncunun ceza yayında çektiği şutta top ağlara gitti: 5-1.
81. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ kanattan çevirdiği topta kaleci Ali Şaşal Vural, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken elinden kaçırdı. Icardi, boşa çıkan topu Ali Şaşal Vural'dan kaptı ve ağlara gönderdi ancak hakem Arda Kardeşler golü faul sebebiyle saymadı.
85. dakikada sarı-kırmızılılar durumu 6-1'e getirdi. Kerem Aktürkoğlu'nun sağ kanattan kullandığı kornerde Icardi, penaltı noktasından vurduğu topu kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gönderdi: 6-1.
Galatasaray, müsabakadan 6-1 galip ayrıldı.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Arda Kardeşler, Esat Sancaktar, Serkan Olguncan
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Nelsson (Dk. 74 Sanchez), Abdülkerim Bardakcı, Köhn, Torreira (Dk. 82 Vinicius), Kerem Demirbay (Dk. 74 Berkan Kutlu), Ziyech (Dk. 82 Tete), Mertens (Dk. 74 Kerem Aktürkoğlu), Barış Alper Yılmaz, Icardi
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk. 77 Kerem Atakan Kesgin), Poungouras (Dk. 46 Caner Osmanpaşa), Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Charisis, İbrahim Akdağ (Dk. 77 Caktas), Bartuğ Elmaz (Dk. 46 Turgunboev), Koita, Manaj
Goller: Dk. 11 ve 60 Ziyech, Dk. 38 ve 73 Mertens, Dk. 59 ve 85 Icardi (Galatasaray), Dk. 54 Caner Osmanpaşa (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 28 Uğur Çiftçi, Dk. 90 Camara, Dk. 90+1 Manaj (EMS Yapı Sivasspor)
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