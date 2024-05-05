Galatasaray'da penaltı itirazı!

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 33. dakikasında penaltı itirazında bulundu.
Bu dakikada Mauro Icardi, ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Arda Kardeşler'e itirazlarda bulundu.
Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. VAR hakemi ile de görüşen hakem Kardeşler, devam kararında kaldı.
Bu dakikada Mauro Icardi, ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Arda Kardeşler'e itirazlarda bulundu.
Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. VAR hakemi ile de görüşen hakem Kardeşler, devam kararında kaldı.
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