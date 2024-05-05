Galatasaray'da penaltı itirazı!

Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 33. dakikasında penaltı bekledi. Oyun devam etti.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'da penaltı itirazı!
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05 Mayıs 2024 19:41
Galatasaray, Sivasspor ile oynadığı maçın 33. dakikasında penaltı itirazında bulundu.

Bu dakikada Mauro Icardi, ceza sahasında yerde kaldı. Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Arda Kardeşler'e itirazlarda bulundu.

Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. VAR hakemi ile de görüşen hakem Kardeşler, devam kararında kaldı.

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