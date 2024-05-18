Görme engelli atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu

Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde altın madalya elde etti.

Haber; AA
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Görme engelli atlet Serkan Yıldırım dünya şampiyonu oldu
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18 Mayıs 2024 15:40
Dünya Para Atletizm Şampiyonası'nda mücadele eden Serkan Yıldırım, erkekler 100 metre T12 kategorisinde altın madalya kazandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Japonya'nın Kobe kentindeki organizasyonda yarışan Serkan, 10.53 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

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