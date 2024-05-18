Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım yaptı.
Arabistan ekibi Al-Qadsiah forması giyen Senegal'li futbolcu, sarı kırmızılı takıma başarı diledi.
Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Derbi günü, iyi şanslar Türkiye'nin en büyük takımı" ifadelerini kullandı.
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Arabistan ekibi Al-Qadsiah forması giyen Senegal'li futbolcu, sarı kırmızılı takıma başarı diledi.
Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Derbi günü, iyi şanslar Türkiye'nin en büyük takımı" ifadelerini kullandı.
İŞTE DIAGNE'NİN PAYLAŞIMI
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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