Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Mbaye Diagne'den derbi öncesi flaş bir paylaşım geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mbaye Diagne'den Galatasaray paylaşımı!
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18 Mayıs 2024 14:54
Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne, Fenerbahçe derbisi öncesi paylaşım yaptı.

Arabistan ekibi Al-Qadsiah forması giyen Senegal'li futbolcu, sarı kırmızılı takıma başarı diledi.

Mbaye Diagne yaptığı paylaşımda "Derbi günü, iyi şanslar Türkiye'nin en büyük takımı" ifadelerini kullandı.

İŞTE DIAGNE'NİN PAYLAŞIMI



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