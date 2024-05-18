Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e zamlı sözleşme!

Fenerbahçe, sözleşmesi 2025'te bitecek olan Bright Osayi-Samuel'le 3 yıllık yeni kontrat imzalayacak. 600 bin euro olan maaşı, 1 milyon euroya yükselecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'e zamlı sözleşme!
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18 Mayıs 2024 11:15
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 11:17
Fenerbahçe'de bu sezon sergilediği performansla göz dolduran Bright Osayi-Samuel için yönetimin sözleşme konusunda kararı belli oldu.

Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de QPR'den kadrosuna kattığı Osayi-Samuel, bu sezon gösterdiği performansla futbolseverlerin beğenisini kazandı. Sarı-lacivertlilerin vazgeçilmezi olan Nijeryalı oyuncunun kontratı, 2025'te sona eriyordu.

MUTLU SON

26 yaşındaki sağ beki elinden kaçırmak istemeyen Fenerbahçe, Osayi'nin temsilcisiyle bir süredir yaptığı görüşmelerde mutlu sona ulaştı.

Nijeryalı oyuncunun 2025'te bitecek olan sözleşmesi 3 yıllığına revize edilecek. Osayi'nin yıllık 600 bin euro olan maaşında da ciddi oranda düzeltiliyor. Yıldız isim yeni kontratında senelik 1 milyon euro kazanacak.

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3 GOL VE 6 ASİST

Bu sezon Süper Lig, Konferans Ligi Elemeleri, Konferans Ligi ve Türkiye Kupası olmak üzere 37 maça çıkan Osayi, 2 bin 898 dakika sahada kaldı, 3 gol attı, 6 asist yaptı.

DEĞERİNİ KATLADI

Fenerbahçe'nin 2021'de 508 bin euroya transfer ettiği Bright Osayi-Samuel'in şu anki piyasa değeri ise 8 milyon 500 bin euro.  

 
 

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