Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe'de Ali Koç konuşacak!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mayıs 2024 13:11
Son güncelleme 18 Mayıs 2024 13:55
Mayıs ayı sonunda yapılacak seçimde Aziz Yıldırım ile yarışacak olan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan flaş bir karar geldi.

Ali Koç, 23 Mayıs 2024 Perşembe günü basın toplantısı düzenleme kararı aldı.

Toplantıda Ali Koç'un başkan adaylığı süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulunacağı bildirildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenecek toplantının saat 16.00'da başlayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi 30 - 31 Mayıs 2024 tarihlerinde, yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ise 8 - 9 Haziran 2024 tarihinde yapılacak. 

BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery