Benfica'dan ayrılmaya hazırlanan Rafa Silva, Portekiz ekibinde birlikte çalıştığı teknik adamlarla ilgili görüşlerini aktardı.Portekizli futbolcu, birlikte görev yaptığı isimlerden biri olan Jorge Jesus için,ifadelerini kullandı.Rafa Silva, Benfica'nın mevcut teknik direktörü Roger Schmidt içinsözlerini sarf etti.2016 yılından bu yana Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki Silva, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılacak. Silva, Benfica forması altında çıktığı 326 maçta 94 gol attı ve 79 asist yaptı.