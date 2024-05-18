Benfica'dan ayrılmaya hazırlanan Rafa Silva, Portekiz ekibinde birlikte çalıştığı teknik adamlarla ilgili görüşlerini aktardı.
Portekizli futbolcu, birlikte görev yaptığı isimlerden biri olan Jorge Jesus için, "Jorge Jesus, en sevdiğim insanlardan biridir. O bunu bilmiyor ama gerçek bu. Dürüstlük hayatımızda çok önemli bir şey ve Jesus çok açık sözlü biri. İnsani olarak bu yönünü seviyorum. Bize çok şey öğreten bir teknik direktördü, ondan çok şey öğrendim. Keşke şampiyonluk kazandığımız bir sezonda buradan ayrılsaydı dediğim bir koçtu." ifadelerini kullandı.
Rafa Silva, Benfica'nın mevcut teknik direktörü Roger Schmidt için, "İşlerin çok kötü olduğu bir dönemde Benfica'da kalmamın en güçlü nedenlerinden biriydi. Umarım burada uzun yıllar kalır." sözlerini sarf etti.
2016 yılından bu yana Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki Silva, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılacak. Silva, Benfica forması altında çıktığı 326 maçta 94 gol attı ve 79 asist yaptı.
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Portekizli futbolcu, birlikte görev yaptığı isimlerden biri olan Jorge Jesus için, "Jorge Jesus, en sevdiğim insanlardan biridir. O bunu bilmiyor ama gerçek bu. Dürüstlük hayatımızda çok önemli bir şey ve Jesus çok açık sözlü biri. İnsani olarak bu yönünü seviyorum. Bize çok şey öğreten bir teknik direktördü, ondan çok şey öğrendim. Keşke şampiyonluk kazandığımız bir sezonda buradan ayrılsaydı dediğim bir koçtu." ifadelerini kullandı.
Rafa Silva, Benfica'nın mevcut teknik direktörü Roger Schmidt için, "İşlerin çok kötü olduğu bir dönemde Benfica'da kalmamın en güçlü nedenlerinden biriydi. Umarım burada uzun yıllar kalır." sözlerini sarf etti.
2016 yılından bu yana Benfica'da forma giyen 31 yaşındaki Silva, sezonun sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılacak. Silva, Benfica forması altında çıktığı 326 maçta 94 gol attı ve 79 asist yaptı.
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