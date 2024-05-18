Galatasaray'dan derbi öncesi taraftarına çağrı!

Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak Galatasaray, taraftarına flaş bir çağrı yaptı.
Sarı kırmızılı takım, derbiye gelecek taraftarlarına, "Yarın akşam Hedef 24 Yolunda tribünde kırmızı olalım, KIPKIRMIZI!" ifadelerini kullandı.
Bu çağrının paylaşımında ayrıca Fenerbahçe'ye de bir gönderme yapıldı. Galatasaray, kullandığı görselde sarı lacivertli takımın logosunda 3 yıldız kullandı.
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Sarı kırmızılı takım, derbiye gelecek taraftarlarına, "Yarın akşam Hedef 24 Yolunda tribünde kırmızı olalım, KIPKIRMIZI!" ifadelerini kullandı.
Bu çağrının paylaşımında ayrıca Fenerbahçe'ye de bir gönderme yapıldı. Galatasaray, kullandığı görselde sarı lacivertli takımın logosunda 3 yıldız kullandı.
İŞTE O PAYLAŞIM
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
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