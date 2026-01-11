Barcelona - Real Madrid: İlk 11'ler

El Clasico zamanı: Barcelona - Real Madrid! İspanya Süper Kupası sahibini buluyor.
Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
ARDA GÜLER YERİNE GONZALO
Real Madrid, maçtan önce paylaştığı ilk 11 görselinde Arda Güler'e yer verdi. Daha sonra sehven hata yaptığı belirtilerek Arda Güler yerine Gonzalo ilk 11'e eklendi.
İLK 11'LER
Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo.
S SPORT PLUS'A SPORX KODUYLA ÜYE OL,
YILLIK PAKETİ 400 TL İNDİRİMLİ AL!
NE DEDİLER?
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "El Clasico farklı bir maç. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli olan bu maçı oynamak ve biz de buna odaklandık."
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso: "Bu maçın sezonun geri kalanı için gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Çok önemli olacak!"
Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Suudi Arabistan'da oynanacak El Clasico, saat 22.00'de başlayacak ve S Sport'tan naklen yayınlanacak.
ARDA GÜLER YERİNE GONZALO
Real Madrid, maçtan önce paylaştığı ilk 11 görselinde Arda Güler'e yer verdi. Daha sonra sehven hata yaptığı belirtilerek Arda Güler yerine Gonzalo ilk 11'e eklendi.
İLK 11'LER
Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Balde, De Jong, Pedri, Yamal, Fermin Lopez, Raphinha, Lewandowski.
Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Camavinga, Rodrygo, Bellingham, Vinicius, Gonzalo.
S SPORT PLUS'A SPORX KODUYLA ÜYE OL,
YILLIK PAKETİ 400 TL İNDİRİMLİ AL!
NE DEDİLER?
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick: "El Clasico farklı bir maç. Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Önemli olan bu maçı oynamak ve biz de buna odaklandık."
Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso: "Bu maçın sezonun geri kalanı için gerçekten etkili olacağını düşünüyorum. Çok önemli olacak!"