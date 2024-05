Bayern'den yeni teknik adam için açıklama

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, teknik direktör arayışları hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Sky Sports'a konuşan Eberl, Thomas Tuchel'in göreve devam etmesiyle ilgili yapılan ancak başarısız sonuçlanan görüşmeler hakkında, "Birlikte çok konuştuk. Tartışmalar açık ve çok şeffaftı. Ancak bir karar verildi ve konu artık kapandı. Uli Hoeness'e sormamız gereken bir konu değildi." ifadelerini kullandı.



"ÇOK İYİ BİR ÇÖZÜM BULACAĞIZ"



İstenilen teknik adamlarla anlaşılamamasından en çok kendisinin rahatsız olduğunu söyleyen Eberl, "İşlerin gidişatından en çok memnun olmayan kişi benim. Kendime bir bakmam gerekiyor. Bir arkadaşım her zaman en iyinin en son geldiğini söyler. Çok iyi bir çözüm bulacağız. Sadece on haftadır buradayım ama on yıl gibi geliyor." dedi.



Thomas Tuchel ile yollarını ayıracak olan Bayern Münih; Ralf Rangnick, Xabi Alonso, Zinedine Zidane, Hansi Flick gibi isimlerle görüşmüş ancak anlaşma sağlayamamıştı.





