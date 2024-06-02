Real Madrid'de 4 oyuncu tarihe geçti

Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'de tam 4 oyuncu tarihe geçti.



Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal ve Nacho tam 4. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu Paco Gento'nun ardından başaran tarihteki isimler oldular.



Futbol tarihinde tam 16 oyuncu da Şampiyonlar Ligi'ni tam 5 kez kazanma başarısını gösterirken bunlardan sadece Paolo Maldini ve Alessandro Costacurta, Real Madrid forması giymeyen oyuncular oldu.





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