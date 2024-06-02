Real Madrid'de 4 oyuncu tarihe geçti

Real Madrid'de Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal ve Nacho, 6 kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak tarihe geçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Real Madrid'de 4 oyuncu tarihe geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2024 00:33
Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 15. şampiyonluğuna ulaşan Real Madrid'de tam 4 oyuncu tarihe geçti.

Luka Modric, Toni Kroos, Dani Carvajal ve Nacho tam 4. kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak bunu Paco Gento'nun ardından başaran tarihteki isimler oldular.

Futbol tarihinde tam 16 oyuncu da Şampiyonlar Ligi'ni tam 5 kez kazanma başarısını gösterirken bunlardan sadece Paolo Maldini ve Alessandro Costacurta, Real Madrid forması giymeyen oyuncular oldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery