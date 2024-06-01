Sakaryaspor, olağan seçimli genel kurula gidiyor

Sakaryaspor Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 15 Haziran'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da yapılacağını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sakaryaspor, olağan seçimli genel kurula gidiyor
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01 Haziran 2024 16:31
 Sakaryaspor Kulübü, olağan seçimli genel kurul toplantısının 15 Haziran'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sakaryaspor Kulübünün olağan genel kurul toplantısının 15 Haziran saat 14.00'te Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 22 Haziran'da aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın toplanılmasına karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

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