Barcelona'da Hansi Flick'in maaşı belli oldu

Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick'e yıllık 9 ile 11 milyon Euro arasında bir ücret ödeyecek. [Sky Sport]

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Barcelona'da Hansi Flick'in maaşı belli oldu
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01 Haziran 2024 17:34
Barcelona'da ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam Hansi Flick'in alacağı ücret belli oldu.

Sky Sport'un haberine göre; Barcelona, Hansi Flick'e yıllık 9 ile 11 milyon Euro arasında bir brüt ücret ödeyecek.

Haberde, bunun yanı sıra Alman teknik adamın sözleşmesinde şarta bağlı bonuslar da bulunduğu ifade edildi.

KARİYERİ 

Daha önce Hoffenheim, Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nı çalıştıran Flick, 1 Temmuz'da Barcelona ile yeni sezon çalışmalarına başlayacak.

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