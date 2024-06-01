Barcelona'da Hansi Flick'in maaşı belli oldu

Barcelona'da ile 2 yıllık sözleşme imzalayan tecrübeli teknik adam Hansi Flick'in alacağı ücret belli oldu.



Sky Sport'un haberine göre; Barcelona, Hansi Flick'e yıllık 9 ile 11 milyon Euro arasında bir brüt ücret ödeyecek.



Haberde, bunun yanı sıra Alman teknik adamın sözleşmesinde şarta bağlı bonuslar da bulunduğu ifade edildi.



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Daha önce Hoffenheim, Bayern Münih ve Alman Milli Takımı'nı çalıştıran Flick, 1 Temmuz'da Barcelona ile yeni sezon çalışmalarına başlayacak.





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