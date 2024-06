UEFA Şampiyonlar Ligi finali heyecanı Türkiye'de bahsin ve eğlencenin ilk adresi Bilyoner'de yaşanıyor.Bilyoner'de Borussia Dortmund'un oranı 4.28 olarak gösterildi. Maçın berabere bitme ve uzatmalara gitme ihtimali için 3.81 oran verildi. Favori ise 1.44'lük oranı ile Real Madrid gösterildi.En popüler oyunlarda ise 2.5 alt ve KG var 6.96, 2.5 üst ve KG var 1.70, 2.5 alt ve KG yok 2.39, 2.5 üst ve KG yok 6.00 oran aldı.Dortmund kazanır ve KG var 5.83, Dortmund kazanır ve KG yok 6.83, Real Madrid kazanır ve KG var 2.35, Dortmund kazanır ve KG yok 2.26 oran aldı.Finalde hangi oyuncunun gol atacağına dair açılan oyunda 2.00 oranla Real Madridli Vinicius, 2.04 oranla Real Madridli Jude Bellingham favori gösterildi. Arda Güler'in gol atma oranı 2.85 oranla 4. sırada gösterildi. Bu alanda Dortmundlu Niclas Füllkrug, 3.61'lik oranıyla takımı adına en favori isim gösterildi.Hangi oyuncu kart görür oyununda ise 2.28'lik oranla Dortmundlu Karim Adeyemi en büyük aday gösterildi. Dortmundlu Emre Can 2.38, Real Madridli Dani Carvajal 2.95, Dortmundlu Nico Schlotterbeck 3.09'luk oranla karta aday gösterildi.Hangi oyuncu kırmızı kart görür oyunda Karim Adeyemi 21.85'lik oranla en büyük favori oldu. Dortmundlu Emre Can 24.70, Real Madridli Dani Carvajal 27.50 oran aldı.Hangi oyuncu isabetli şut çeker oyununda ise Real Madrid'in büyük yıldızı Vinicius Junior 1.19'luk oranla favori gösterildi. Real Madridli Joselu 1.24, Real Madridli Arda Güler ve Jude Bellingham 1.38'lik oranla diğer favoriler oldu.Hangi oyuncu ilk golü atar oyununda Vinicius Junior ve Jude Bellingham 4.28, Joselu 5.23, Arda Güler ise 6.65 oran aldı.Hangi oyuncu asist yapar oyununda Real Madrid ve kulüp kariyerinin son maçına çıkan Toni Kroos 3.04, Luka Modric 3.18, Brahim Diaz 3.23, Vinicius Junior 3.47, Fran Garcia 3.66 oran aldı.Hangi oyuncu gol atar ve asist yapar oyununda ise Vinicius Junior 7.22, Rodrygo 8.17, Brahim Diaz 8.36 oran aldı.Hangi oyuncu gol atar ve kart görür oyununda Jude Bellingham 6.27, Vinicius Junior 6.78, Karim Adeyemi 11.40, Joselu 11.55, Arda Güler 14.25 oran aldı.Hangi oyuncu her iki yarıda da gol atar oyununda ise Jude Bellingham ve Vinicius Junior 10.45, Joselu 12.35, Arda Güler 19.95 oranla aday gösterildi.Hangi oyuncu kafa ile gol atar oyununda Joselu 6.46, Jude Bellingham 7.41, Niclas Füllkrug 7.98 oranla aday gösterildi.Hangi oyuncu frikikten gol atar oyununda Dani Ceballos 14.25, Joselu 15.20, Marco Reus 19.00, Julian Brandt 19.95 oran aldı.Hangi oyuncu ceza sahası dışından gol atar oyununda Jude Bellingham 7.60, Vinicius Junior 7.98, Fede Valverde 8.74'lük oranla favori gösterildi.Hangi oyuncu hat-trick yapar oyununda ise Jude Bellingham ve Vinicius Junior 24.70'lik oranla en büyük aday gösterildi.Oyuncu özel kombosu oyununda ise değişik senaryolar kullanıcıları bekliyor.* Luka Modric ilk 11 başlar 2.47 oran* Vinicius Junior penaltı kaçırır 19.00 oran* Toni Kroos maçın oyuncusu seçilir 4.28 oran* Arda Güler'in şutu direğe çarpar 14.25 oran* Jude Bellingham maçın oyuncusu seçilir 4.75 oran* Arda Güler maçın oyuncusu seçilir 23.75 oran* Marco Reus maçın oyuncusu seçilir 28.50 oran* Mats Hummels kendi kalesine gol atar 20.90 oran* Antonio Rüdiger kendi kalesine gol atar 27.50 oranŞampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'e özel oyunlar da açıldı. İşte o oranlar* Arda Güler isabetli şut çeker: 1.38 oran* Arda Güler gol atar: 2.85 oran* Arda Güler asist yapar: 4.75 oran* Arda Güler ilk golü atar: 6.65 oran* Arda Güler gol atar ve asist yapar: 11.40 oran* Arda Güler'in şutu direğe çarpar: 14.90 oran* Arda Güler maçın oyuncusu seçilri: 23.75 oran* Arda Güler frikikten gol atar: 28.50 oran