Karşıyaka tekrar sandığa gidiyor

Futbolda 3'üncü'den 7 yıl sonra 2'nci Lig'e dönmek için Play-Off finallerini bekleyen, basketbolda da 51 senedir aralıksız yer aldığı Süper Lig'e tutunmak için son haftalara giren Karşıyaka 29 Mayıs'ta sandığa gidecek. Yeşil-kırmızılılarda bu ay sonu yapılması gereken mali kongreye beklenildiği gibi seçim maddesi de eklendi. Kongrenin ilk tarihi 22 Mayıs olarak belirlenirken, genel kurul 29 Mayıs Perşembe günü saat 18.00'de Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde yapılacak. Daha önce denetim kurulunun istifa ettiği Karşıyaka'da kongrede hem mevcut yönetim mali ve idari olarak ibraya sunulacak hem de yeni yönetim ve kurulların seçimi yapılacak.



Son 1 yıl içinde dördüncü kez sandığa gidecek İzmir'in en köklü ekibinde 1 Haziran 2024'te seçilen İlker Ergüllü başkanlığındaki yönetim, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın 29 Ekim 2024'te vefat etmesi ve kulübe gelen vergi kıskacında yöneticilerin istifalarının ardından düşmüştü.



Karşıyaka, 3 Aralık 2024'te yapılan olağanüstü kongrede aday bulamazken Başkan İlker Ergüllü, 24 Aralık'ta ikinci kez olağanüstü toplanan genel kurul öncesi aday çıkmayınca kulübün kayyuma kalmaması için toplama bir listeyle yeniden yönetime gelmişti. 24 Aralık'taki seçim sonrası zor da olsa takımlara mali yükümlülüklerini yerine getirip mücadelesini sürdüren Karşıyaka'da başkanlığa aday çıkıp çıkmayacağı henüz belli olmadı. Camia ligin son haftalarını bekliyor.



