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Milan'dan geri dönüş!

İtalya Serie A'da Milan, sahasında ağırladığı Bologna'yı 1-0 geriye düşmesine rağmen 3-1'lik skorla mağlup etti.

calendar 09 Mayıs 2025 23:45
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Milan'dan geri dönüş!
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İtalya Serie A 36. hafta maçında Milan, sahasında Bologna ile karşı karşıya geldi. Milan, San Siro'daki maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Bologna, 49. dakikada Riccardo Orsolini ile 1-0 öne geçti. Milan, Santiago Gimenez ile 73'te eşitlik golünü buldu ve maç 1-1'e geldi. Milan, Christian Pulisic'in 79. dakikada attığı golle 2-1 öne geçti. Ev sahibi Milan 90+2. dakikada Santiago Gimenez ile bir gol daha bularak maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Milan, bu sonuçla ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde etti. Bologna'nın galibiyet hasreti dört maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Milan, ligde 60 puana yükseldi. Bologna ise 62 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Milan, Roma deplasmanına gidecek. Bologna ise bu kez Fiorentina deplasmanına konuk olacak.

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