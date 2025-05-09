Fenerbahçe penaltı bekledi; hakem izledi ve sürdürdü!

Süper Lig'de Başakşehir ile karşılaşan Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca'nın vuruşu Opoku'dan sekti ve Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun vuruşu yandan dışarıya gitti.
Fenerbahçeli futbolcular, Opoku'nun pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti ve pozisyonu izledi. Hakem Pakkan, VAR incelemesi sonrası oyunun devam etmesini istedi.
MOURINHO'DAN TEPKİ!
Fenerbahçe, bu pozisyonun ardından Başakşehir karşısında 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu golün ardından hakeme doğru ekran işareti yaparak VAR'a git şeklinde itirazda bulundu.
Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca'nın vuruşu Opoku'dan sekti ve Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun vuruşu yandan dışarıya gitti.
Fenerbahçeli futbolcular, Opoku'nun pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi.
Hakem Burak Pakkan, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti ve pozisyonu izledi. Hakem Pakkan, VAR incelemesi sonrası oyunun devam etmesini istedi.
MOURINHO'DAN TEPKİ!
Fenerbahçe, bu pozisyonun ardından Başakşehir karşısında 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu golün ardından hakeme doğru ekran işareti yaparak VAR'a git şeklinde itirazda bulundu.