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Menemen FK evinde havlu attı

Menemen Futbol Kulübü, Play-Off'un ilk turunda saha avantajına rağmen evinde Vanspor'a 3-1 mağlup olup elenmenin üzüntüsünü yaşadı.

calendar 09 Mayıs 2025 14:57
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK evinde havlu attı
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2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıda liderliğe kadar yükseldiği grubu 64 puanla dördüncü sırada tamamlayan Menemen Futbol Kulübü, Play-Off'un ilk turunda saha avantajına rağmen evinde Vanspor'a 3-1 mağlup olup elenmenin üzüntüsünü yaşadı. Play-Off'ta tek maç üzerinden oynanan ilk turda Vanspor'la eşleşen sarı-lacivertli ekip, Menemen İlçe Stadı'nı tıklım tıklım doldurdu. Takımlarına büyük destek veren Menemenli taraftarlar futbolcuları stat girişinde meşaleler ve tezahüratlarla karşılaşıp moral aşıladı.

PLAY-OFF KABUSUNU AŞAMADI

Rakibi önünde 45+3'üncü dakikada yediği golle soyunma odasına yenik giren Menemen FK ikinci yarıda gol aradığı dakikalarda kalesinde 2 gol daha görüp elenmekten kurtulamadı. Play-Off'ta sonraki turları göremeyen Menemen, bu sezonluk macerasını noktalayarak 3 yıl sonra 1'inci Lig'e dönme hedefini yine ıskaladı. Menemen FK ligde geçen sezon da Play-Off oynamasına rağmen ilk turda elenmişti. Geçen sezon Teknik Direktör Yılmaz Vural yönetiminde Play-Off'a kalan Menemen, ilk turda deplasmanda 24Erzincanspor'a 3-2 yenilerek ligi noktalamıştı. Bu sezona büyük umutlarla başlayan İzmir ekibi Teknik Direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde lig boyunca iyi bir mücadele sergilese de Play-Off kabusunu yine aşamadı.

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