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Başakşehir'de kırmızı itirazı!

Başakşehir, Fenerbahçe karşısında Anderson Talisca için kırmızı kart itirazında bulundu. Hakem Burak Pakkan, Brezilyalı futbolcuya ikinci sarı kartı göstermedi.

calendar 09 Mayıs 2025 20:38 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 20:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başakşehir'de kırmızı itirazı!
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Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı maçta Anderson Talisca için kırmızı kart itirazında bulundu.

Talisca, Başakşehir karşısında 28. dakikada röveşata denedi ancak istediğini yapamadı. Hakem Burak Pakkan, tehlikeli hareketten dolayı Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi.

30. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ise topa yükselen Anderson Talisca'nın vuruşu dışarıya gitti. Hakem Burak Pakkan, elle oynama tespit etti ve düdüğünü çaldı. Talisca da bu pozisyonda elle oynadığını söyledi. Başakşehirli futbolcular, bu pozisyonda Talisca'ya ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi. Hakem Burak Pakkan, oyunun başlamasını istedi. Hakem Pakkan, daha sonra pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.

BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ

Başakşehir kulübü de bu pozisyona tepki gösterdi. Pozisyonun fotoğrafını ilk yarı bitmeden paylaşan Başakşehir, bu gönderisine, "Bilginiz olsun" yazdı ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu etiketledi.



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