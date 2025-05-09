Başakşehir'de kırmızı itirazı!

Başakşehir, Fenerbahçe ile oynadığı maçta Anderson Talisca için kırmızı kart itirazında bulundu.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Talisca, Başakşehir karşısında 28. dakikada röveşata denedi ancak istediğini yapamadı. Hakem Burak Pakkan, tehlikeli hareketten dolayı Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi.
30. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ise topa yükselen Anderson Talisca'nın vuruşu dışarıya gitti. Hakem Burak Pakkan, elle oynama tespit etti ve düdüğünü çaldı. Talisca da bu pozisyonda elle oynadığını söyledi. Başakşehirli futbolcular, bu pozisyonda Talisca'ya ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi. Hakem Burak Pakkan, oyunun başlamasını istedi. Hakem Pakkan, daha sonra pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.
BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ
Başakşehir kulübü de bu pozisyona tepki gösterdi. Pozisyonun fotoğrafını ilk yarı bitmeden paylaşan Başakşehir, bu gönderisine, "Bilginiz olsun" yazdı ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu etiketledi.
Talisca, Başakşehir karşısında 28. dakikada röveşata denedi ancak istediğini yapamadı. Hakem Burak Pakkan, tehlikeli hareketten dolayı Brezilyalı futbolcuya sarı kart gösterdi.
30. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında ise topa yükselen Anderson Talisca'nın vuruşu dışarıya gitti. Hakem Burak Pakkan, elle oynama tespit etti ve düdüğünü çaldı. Talisca da bu pozisyonda elle oynadığını söyledi. Başakşehirli futbolcular, bu pozisyonda Talisca'ya ikinci sarı kart ve kırmızı kart bekledi. Hakem Burak Pakkan, oyunun başlamasını istedi. Hakem Pakkan, daha sonra pozisyon başlangıcında ofsayt olduğunu işaret etti.
BAŞAKŞEHİR'DEN TEPKİ
Başakşehir kulübü de bu pozisyona tepki gösterdi. Pozisyonun fotoğrafını ilk yarı bitmeden paylaşan Başakşehir, bu gönderisine, "Bilginiz olsun" yazdı ve Türkiye Voleybol Federasyonu'nu etiketledi.