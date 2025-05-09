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Eyüpspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek

ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı konuk edecek.

calendar 09 Mayıs 2025 14:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Eyüpspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı konuk edecek
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ikas Eyüpspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.   Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'deki 33 maçından 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 yenilgiyle ayrılan Eyüpspor, topladığı 50 puanla 6. sırada bulunuyor. Arda Turan yönetimindeki eflatun-sarılı ekip, ligdeki son 3 maçında puan alamadı.

Ligde çıktığı 32 maçın 10'unu kazanan, 13'ünde berabere kalan ve 9'unu kaybeden Kasımpaşa ise 43 puanla 9. sırada. Burak Yılmaz'ın takımın başına geçmesinin ardından çıkışa geçen lacivert-beyazlılar, ligdeki son 6 maçında yalnızca 1 kez kaybetti.

İki ekip arasında ligin ilk yarısında oynanan maçı, Kasımpaşa 2-0 kazanmıştı.

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