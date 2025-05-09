09 Mayıs
Başakşehir-Fenerbahçe
1-4
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
0-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Hoffenheim
2-2
09 Mayıs
Las Palmas-Rayo Vallecano
0-177'
09 Mayıs
AC Milan-Bologna
2-186'
09 Mayıs
Willem-Heracles
1-2
09 Mayıs
Nürnberg-FC Köln
1-2
09 Mayıs
Preussen Muenster-Hertha Berlin
2-0
09 Mayıs
Sporting Charleroi-Westerlo
4-389'
09 Mayıs
Sturm Graz-RB Salzburg
4-2
09 Mayıs
Coventry City-Sunderland
1-179'

Dusan Tadic'ten transfer açıklaması!

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

calendar 09 Mayıs 2025 22:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dusan Tadic'ten transfer açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe'de Dusan Tadic, deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Zor bir maç oldu. Başakşehir nitelikli ve iyi bir takım. Çok fazla pozisyon yaratabilen bir takım. Maç içinde çok rotasyon yaptılar. Bazı pozisyonlarda sağ bekleri içeri girdi. Hazırladıkları özel şeyler vardı. Biz maça iyi başlayamadık. Maç içinde iyi ve kötü anlarımız vardı. Netice olarak daha kaliteli olan takım bizdik. Hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik." dedi.

"ONA DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEYLERİ SÖYLEDİM"

Talisca ile maç sırasında yaşadıkları tartışmayla ilgili olarak gelen soruya Dusan Tadic, "Maç içerisinde bu tip şeyler olabiliyor. Takım arkadaşınızla yaşayabiliyorsunuz. Talisca'nın beden dilinden hoşlanmadım, bunu düzeltmek istedim. Ona düşündüğüm şeyleri söyledim. Bu davranışının neticesinde kendi düşüncemi söyledim. Konuştuk. Anladığını düşünüyorum. Normal bir durum bu. Adrenalin yüksek olabiliyor. Galip gelmek istiyorsunuz. Kendisiyle sonradan konuştum. Umarım söylediğim şeyi anlamıştır." dedi.

AJAX AÇIKLAMASI

"Kimseyle kontrat imzaladım. Ajax, Fenerbahçe gibi geçmişte oynadığım bir kulüp. Kaptanlık yaptım, güzel hatıralar yaşadım. Benim için önemli bir kulüp Ajax, tıpkı Fenerbahçe gibi. Ajax'a imza atmadım, çünkü Fenerbahçe oyuncusuyum. Fenerbahçe için en iyisini yapıyorum. Zaman içinde göreceğiz. Futbolda neyin ne olacağını bilemezsiniz. Bulunduğunuz kulübe saygı duymalısınız. Bizler son ana kadar profesyonelce davranmaya devam edeceğiz."

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.