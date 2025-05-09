08 Mayıs
M. United-Athletic Bilbao
4-1
08 Mayıs
Bodo/Glimt-Tottenham
0-2
08 Mayıs
Chelsea-Djurgaarden
1-0
08 Mayıs
Fiorentina-Real Betis
2-2UZS
08 Mayıs
Bristol City-Sheffield United
0-3

Chelsea, Konferans Ligi'nde zorlanmadan finalde!

UEFA Konferans Ligi yarı finalinde 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Djurgarden'i 1-0 mağlup eden Chelsea, toplam skorda 5-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

calendar 09 Mayıs 2025 00:00 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 00:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Chelsea, Konferans Ligi'nde zorlanmadan finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, Djurgarden'ı konuk etti.

Stamford Bridge'de oynanan mücadelede Chelsea, Djurgarden karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Chelsea'nin golünü 38'inci dakikada Kiernan Dewsbury-Hall kaydetti.

İlk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Chelsea bu sonucun ardından toplam skorda 5-1'lilk üstünlük sağladı ve UEFA Konferans Ligi'nde finale yükseldi.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.