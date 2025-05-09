Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu da netlik kazandı.
Sarı-Kırmızılılar'da Elias Jelert, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesi durumu merak edilen Eren Elmalı ise kadroda yer buldu.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:
Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu da netlik kazandı.
Sarı-Kırmızılılar'da Elias Jelert, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesi durumu merak edilen Eren Elmalı ise kadroda yer buldu.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle: