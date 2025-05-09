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Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor'la karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

calendar 09 Mayıs 2025 17:05
Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı
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Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 35. haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesinde kamp kadrosu da netlik kazandı.

Sarı-Kırmızılılar'da Elias Jelert, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Maç öncesi durumu merak edilen Eren Elmalı ise kadroda yer buldu.

Galatasaray'ın kamp kadrosu şöyle:



 

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