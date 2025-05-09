KÜME DÜŞME HATTINDA PUAN DURUMU







MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Gaziantep FK ile Corendon Alanyaspor karşı karşıya geldi. Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Alanyaspor 1-0 kazandı.Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Andraz Sporar kaydetti.Gaziantep'te Bruno Viana, 80. dakikada yaptığı faul sonrası direkt kırmızı kartla ihraç edildi.Son 4 maçta 7 puan toplayan Alanyaspor, puanını 38'e çıkardı ve aynı maç sayısına sahip olduğu 16. sıradaki Sivasspor ile puan farkını 4'e çıkardı.Gaziantep ise üst üste 4. yenilgisini alarak 42 puanda kaldı.Corendon Alanyaspor, gelecek hafta Beşiktaş'ı konuke edecek. Gaziantep ise Antalyaspor deplasmanına gidecek.12. Gaziantep: 33-42 Puan13. Kayserispor: 32-41 Puan14. Rizespor 32-40 Puan15. Alanyaspor: 33-38 Puan16. Sivasspor: 33-34 Puan17. Bodrumspor: 32-34 Puan18. Hatayspor: 32-19 Puan19. A.Demirspor: 32-(-2) Puan16. dakikada sağ kanatta topla buluşan Sorescu'nun ceza sahası içerisine yaptığı ortada meşin yuvarlak, savunmaya çarparak kornere gitti.35. dakikada Kozlowski'nin soldan pasıyla ceza sahasında topla buluşan Maxim'in vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.36. dakikada orta sahada topla buluşan Ogün Özçiçek'in ceza sahası dışından şutunda, kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı önledi.37. dakikada soldan ceza sahasına giren Kozlowski'nin plasesinde, top az farkla auta çıktı.45+1. dakikada sol kanattan gelişen Corendon Alanyaspor atağında, Yusuf Özdemir'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Hadergjonaj'ın şutunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'te kaldı.60. dakikada Kozlowski'nin sol kanattan ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil Dervişoğlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.62. dakikada Hadergjonaj'ın kullandığı taç atışında topla buluşan Hwang'ın sert vuruşunda top, kaleci Dioudis'in de eline çarparak direkten döndü. Önünde kalan topa sert vuran Richard'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.71. dakikada Maxim'in orta sahadan pasında sol çaprazda topla buluşan Okereke'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul Taşkıran'da kaldı.: Gaziantep Büyükşehir Belediye: Kadir Sağlam, Serkan Çimen, Mehmet AkıncıkDioudis, Sorescu (Dk. 90 Muhammed Gümüşkaya), Semih Güler, Bruno Viana, Mbakata, Ndiaye, Ogün Özçiçek (Dk. 65 Okereke), Kozlowski, Maxim, Halil Dervişoğlu, Boateng: Ertuğrul Taşkıran, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Richard (Dk. 73 Makouta), Janvier, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 87 Enes Keskin), Hwang (Dk. 75 Vilhena), Sporar: Dk. 52 Sporar (Corendon Alanyaspor)Dk. 80 Bruno Viana (Gaziantep FK): Dk. 75 Maxim, Dk. 90+7 Ndiaye (Gaziantep FK), Dk. 75 Hwang, Dk. 90+3 Ertuğrul Taşkıran (Corendon Alanyaspor)