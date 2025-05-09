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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşinin peşinde!

Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşi Mertcan Ayhan'ı kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların, Schalke U19 Takımı'nda forma giyen 18 yaşındaki stoper ile ilgilendiği yazıldı.

calendar 09 Mayıs 2025 17:22
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşinin peşinde!
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Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşini Mertcan Ayhan'ın peşine düştü.

Bild'de yer alan habere göre, 18 yaşındaki genç stoperin Schalke ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmesine rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceği belirtildi.

GALATASARAY'DAN 200 BİN EURO

Genç oyuncu ile Galatasaray ve Freiburg'un Mertcan Ayhan ile ilgilendiği ve sarı-kırmızılıların, bu transfer için 200 bin euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

SÖZLEŞME TEKLİF EDİLMEDİ

Schalke U19 Takımı'nda Zaid Tchibara, Miha Khadr ve Ayman Gulasi ile profesyonel sözleşme imzalanmasına rağmen Mertcan Ayhan konusunda bu konuda bir gelişme olmadığı kaydedildi. Mertcan Ayhan'ın takımdaki en büyük yeteneklerden biri olarak görüldüğü ancak Schalke'nin uzun süredir sakatlığı bulunan Mertcan'ın durumunu görmek istediği ifade edildi. Genç stoperin bu nedenle yaz aylarında takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.

A TAKIM'DA OYNAMADI

Schalke 04 altyapısından yetişen Mertcan Ayhan, A Takım ile idmanlara çıksa da A Takım'da hiçbir resmi maçta süre bulamadı.

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