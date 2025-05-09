Galatasaray, Kaan Ayhan'ın kardeşinin peşinde!

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Bild'de yer alan habere göre, 18 yaşındaki genç stoperin Schalke ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmesine rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceği belirtildi.
GALATASARAY'DAN 200 BİN EURO
Genç oyuncu ile Galatasaray ve Freiburg'un Mertcan Ayhan ile ilgilendiği ve sarı-kırmızılıların, bu transfer için 200 bin euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
SÖZLEŞME TEKLİF EDİLMEDİ
Schalke U19 Takımı'nda Zaid Tchibara, Miha Khadr ve Ayman Gulasi ile profesyonel sözleşme imzalanmasına rağmen Mertcan Ayhan konusunda bu konuda bir gelişme olmadığı kaydedildi. Mertcan Ayhan'ın takımdaki en büyük yeteneklerden biri olarak görüldüğü ancak Schalke'nin uzun süredir sakatlığı bulunan Mertcan'ın durumunu görmek istediği ifade edildi. Genç stoperin bu nedenle yaz aylarında takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.
A TAKIM'DA OYNAMADI
Schalke 04 altyapısından yetişen Mertcan Ayhan, A Takım ile idmanlara çıksa da A Takım'da hiçbir resmi maçta süre bulamadı.
Bild'de yer alan habere göre, 18 yaşındaki genç stoperin Schalke ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam etmesine rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceği belirtildi.
GALATASARAY'DAN 200 BİN EURO
Genç oyuncu ile Galatasaray ve Freiburg'un Mertcan Ayhan ile ilgilendiği ve sarı-kırmızılıların, bu transfer için 200 bin euro ödemeye hazır olduğu kaydedildi.
SÖZLEŞME TEKLİF EDİLMEDİ
Schalke U19 Takımı'nda Zaid Tchibara, Miha Khadr ve Ayman Gulasi ile profesyonel sözleşme imzalanmasına rağmen Mertcan Ayhan konusunda bu konuda bir gelişme olmadığı kaydedildi. Mertcan Ayhan'ın takımdaki en büyük yeteneklerden biri olarak görüldüğü ancak Schalke'nin uzun süredir sakatlığı bulunan Mertcan'ın durumunu görmek istediği ifade edildi. Genç stoperin bu nedenle yaz aylarında takımdan ayrılmak istediği kaydedildi.
A TAKIM'DA OYNAMADI
Schalke 04 altyapısından yetişen Mertcan Ayhan, A Takım ile idmanlara çıksa da A Takım'da hiçbir resmi maçta süre bulamadı.