Altay'da Başkan Özkaral iddiaları yalanladı

3'üncü Lig'e düşen Altay'da şirketleşme komisyonunun bir yatırımcı ile protokol imzaladığının iddia edilmesi üzerine Başkan Süleyman Özkaral yazılı bir açıklama yaparak iddiaları yalanladı. Genel kurul sürecinde ortaya atılan bu iddiaların kulübe zarar verdiğini dile getiren Başkan Özkaral, "Bazı kişilerin sosyal medya üzerinden yapmış olduğu asılsız spekülasyonlar kulübümüz hakkında yanlış düşünceler gelişmesine sebep olmaktadır" dedi.



Altay Başkanı Süleyman Özkaral şöyle devam etti: "Kulübümüzün herhangi bir protokol imzalanması suretiyle herhangi bir devri söz konusu olmadığı gibi, asılsız çıkarılan söylentiler, kulübümüze ilgi gösterebilme potansiyeli taşıyan yatırımcı adaylarının yanlış yönlendirilmesine sebep olmaktadır. Asılsız söylentilerin dikkate alınmamasını rica ederiz. Resmi gelişmeler olduğu takdirde bilgilendirme yapılacağını tüm kamuoyunun bilgisine sunarız."



ÇAĞRI MERKEZİ TALİP OLDU İDDİASI



Altay'da şirketleşme komisyonunun İzmir'de faaliyet gösteren bir çağrı merkezi firmasıyla görüşmeler sürdürdüğü iddia edildi. Söz konusu çağrı merkezi firmasındaki yetkililerin Altay'ın şirketleşmesi halinde kendisine bazı ortaklar bularak kulübün futbol şubesine talip olmayı planladığı ileri sürüldü. Bu firmayla yakın ilişkileri olan farklı bir sektördeki bir iş insanının 28 Mayıs'taki kongrede başkanlığa aday olmayı düşündüğü gelen haberler arasında.



