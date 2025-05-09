Başarımız, olağanüstü bir takım performansının sonucuydu. Berlin'deki Almanya Kupası (DFB-Pokal) zaferi de dahil olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.

Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını resmen açıkladı.Formasını giydiği Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den sonra göreve gelmesi beklenen Xabi Alonso, Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılık haberini duyurdu.43 yaşındaki İspanyol teknik adam "" sözleriyle Leverkusen taraftarına kötü haberi verdi.Öte yandan Real Madrid ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Xabi Alonso "" ifadelerini kullandı.Xabi Alonso ayrıca "Florian Wirtz, 'Sadece Bayern Münih'e giderim.' gibi bir şey söylemedi." açıklamasını yaptı.Leverkusen'e tarihinde ilk Bundesliga şampiyonluğunu geçen sezon yaşatan ve 11 yıllık Bayern Münih saltanatına son veren Xabi Alonso, bu sezon Alman ekibiyle ikinci olmayı garantiledi.2022'de Real Sociedad B takımından Bayer Leverkusen'in başına geçen Alonso, geçen sezon Alman ekibini tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı.İspanyol teknik adam, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı da kazandığı Bayer Leverkusen ile bu sezon oynanan 48 maçta 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü.İspanyol basını, Xabio Alonso ile Real Madrid yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığını kısa bir süre önce manşetlere taşıdı.Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin sezonun sonu ayrılacağının kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken, yerine gelecek isim Xabi Alonso olacak.Bu arada gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon daha çok forma giyeceğini vurgularken "Xabi Alonso'nun Arda Güler'e büyük hayranlığı var. Türk yıldız, Real Madrid projesinin büyük bir parçası olacak." iddiasını ortaya attı.