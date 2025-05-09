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Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!

Xabi Alonso, sezon sonunda Bayer Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı. Real Madrid için geri sayıma geçildi.

calendar 09 Mayıs 2025 15:13 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 16:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Xabi Alonso, Leverkusen'den ayrılacağını açıkladı!
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Bundesliga takımlarından Bayer Leverkusen'in teknik direktörü Xabi Alonso, sezon sonunda Alman ekibinden ayrılacağını resmen açıkladı.

Formasını giydiği Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den sonra göreve gelmesi beklenen Xabi Alonso, Dortmund maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında ayrılık haberini duyurdu.

43 yaşındaki İspanyol teknik adam "Kulüp ve ben, Dortmund ile Mainz karşılaşmalarının Bayer Leverkusen'deki son iki maçım olacağı konusunda anlaştık. Bayer Leverkusen'e, oyuncularıma ve teknik ekibe, kulübün tüm çalışanlarına ve en önemlisi harika taraftarlara minnettarım, teşekkürler. Başarımız, olağanüstü bir takım performansının sonucuydu. Berlin'deki Almanya Kupası (DFB-Pokal) zaferi de dahil olmak üzere bu başarıya katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." sözleriyle Leverkusen taraftarına kötü haberi verdi.

Öte yandan Real Madrid ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Xabi Alonso "FIFA Kulüpler Dünya Kupası için ABD vizem var mı? Hiçbir fikrim yok (gülürek)." ifadelerini kullandı.

Xabi Alonso ayrıca "Florian Wirtz, 'Sadece Bayern Münih'e giderim.' gibi bir şey söylemedi." açıklamasını yaptı.

Leverkusen'e tarihinde ilk Bundesliga şampiyonluğunu geçen sezon yaşatan ve 11 yıllık Bayern Münih saltanatına son veren Xabi Alonso, bu sezon Alman ekibiyle ikinci olmayı garantiledi.

2022'de Real Sociedad B takımından Bayer Leverkusen'in başına geçen Alonso, geçen sezon Alman ekibini tarihinde ilk kez Bundesliga şampiyonluğuna taşıdı.

İspanyol teknik adam, Almanya Kupası ve Almanya Süper Kupası'nı da kazandığı Bayer Leverkusen ile bu sezon oynanan 48 maçta 28 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 mağlubiyet gördü.

ADIM ADIM REAL MADRİD

İspanyol basını, Xabio Alonso ile Real Madrid yöneticileri arasında yapılan görüşmelerde anlaşma sağlandığını kısa bir süre önce manşetlere taşıdı.

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'nin sezonun sonu ayrılacağının kısa süre içerisinde açıklaması beklenirken, yerine gelecek isim Xabi Alonso olacak.

"ARDA GÜLER'E HAYRAN"

Bu arada gazeteci Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon daha çok forma giyeceğini vurgularken "Xabi Alonso'nun Arda Güler'e büyük hayranlığı var. Türk yıldız, Real Madrid projesinin büyük bir parçası olacak." iddiasını ortaya attı.



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