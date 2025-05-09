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Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı kabus yaşıyor!

Başakşehir, ligde ilk kez bir takıma karşı üst üste 6 kez kaybetti.

calendar 09 Mayıs 2025 22:15
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı kabus yaşıyor!
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 4-1 kazandı.

Bu mağlubiyetin ardından Başakşehir, ligde ilk kez bir takıma karşı üst üste 6 kez kaybetti.

Başakşehir 1-4 Fenerbahçe

Başakşehir 1-2 Fenerbahçe

Fenerbahçe 4-0 Başakşehir

Başakşehir 0-1 Fenerbahçe

Fenerbahçe 3-1 Başakşehir

Başakşehir 1-4 Fenerbahçe

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