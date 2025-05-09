Başakşehir, Fenerbahçe'ye karşı kabus yaşıyor!

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 4-1 kazandı.
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, Fenerbahçe'yi konuk etti. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı lacivertliler 4-1 kazandı.
Bu mağlubiyetin ardından Başakşehir, ligde ilk kez bir takıma karşı üst üste 6 kez kaybetti.
Başakşehir 1-4 Fenerbahçe
Başakşehir 1-2 Fenerbahçe
Fenerbahçe 4-0 Başakşehir
Başakşehir 0-1 Fenerbahçe
Fenerbahçe 3-1 Başakşehir
Başakşehir 1-4 Fenerbahçe