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MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya

Trendyol 1. Lig'de 10 Mayıs Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalardan sonra MKE Ankaragücü, Manisa FK ya da Sakaryaspor küme düşen son takım olacak.

calendar 09 Mayıs 2025 15:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
MKE Ankaragücü, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e düşme tehlikesiyle karşı karşıya
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Trendyol 1. Lig'de son haftaya büyük bir sıkıntıyla giren MKE Ankaragücü'nün, tarihinde ikinci kez 2. Lig'e (Eski adıyla 3. Lig) düşme tehlikesi bulunuyor.

Ligde 45 puanla küme düşme hattında yer alan MKE Ankaragücü, 1. Lig'den düşecek 4. takım olma yolunda büyük bir dezavantaja sahip.

Son hafta maçında yarın Eryaman Stadı'nda 16.00'da Amed Sportif Faaliyetleri konuk edecek MKE Ankaragücü'ne kazanmak yetmeyebilir.

Sarı-lacivertliler, Diyarbakır ekibini yenmesi durumunda Manisa FK, Sakaryaspor ve Pendikspor maçlarından gelecek haberleri bekleyecek.

İkili averajda gerisinde olduğu Manisa FK'yle son haftaya 45'er puanla giren MKE Ankaragücü, Ege ekibinin Central Hospital Ümraniyespor karşısındaki sonucuna odaklanacak. Başkent ekibi maçını kazanır, Manisa FK ise İstanbul'da puan kaydederse MKE Ankaragücü ligde kalacak. Sarı-lacivertliler berabere kalırsa, Manisa ekibinin kaybetmesini bekleyecek. MKE Ankaragücü kaybederse ligde kalma şansı bulunmayacak.

- Sakaryaspor'a karşı üstün

MKE Ankaragücü'nün kazanması durumunda kümede kalması için bir ihtimal daha bulunuyor.

Bu durumda, Sakaryaspor sahasında Esenler Erokspor'a kaybederse sarı-lacivertliler kümede kalacak. Manisa FK de maçını kazanması durumunda ise küme düşen son takım Sakaryaspor olacak.

Sakaryaspor, MKE Ankaragücü, Manisa FK ile Pendikspor'un içinde bulunduğu olası üçlü ve dörtlü averajlarda Sakarya ekibi küme düşecek.

MKE Ankaragücü, Manisa FK ve Pendikspor ligi aynı puanla tamamlarsa MKE Ankaragücü, sezonu küme düşerek tamamlayacak.

- MKE Ankaragücü sadece bir kez düştü

Süper Lig'de 3 büyüklerden sonra en fazla yer alan kulüp olan MKE Ankaragücü, daha önce 2. Lig'e sadece bir kez düştü.

MKE Ankaragücü, 2. Lig'e büyük maddi sıkıntılar yaşadığı 2012-2013 sezonunda düştü. Bu ligde 4 sezon geçiren MKE Ankaragücü, 2017 ve 2018'de üst üste şampiyonluklarla Süper Lig'e çıkmıştı.

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