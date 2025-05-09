09 Mayıs
Başakşehir-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Gaziantep FK-Alanyaspor
20:00
09 Mayıs
Wolfsburg-Hoffenheim
21:30
09 Mayıs
Las Palmas-Rayo Vallecano
22:00
09 Mayıs
AC Milan-Bologna
21:45
09 Mayıs
Willem-Heracles
21:00
09 Mayıs
Nürnberg-FC Köln
19:30
09 Mayıs
Preussen Muenster-Hertha Berlin
19:30
09 Mayıs
Sporting Charleroi-Westerlo
21:45
09 Mayıs
Sturm Graz-RB Salzburg
20:30
09 Mayıs
Coventry City-Sunderland
22:00

Göztepe için fırsat haftası

Hatayspor'la evinde karşı karşıya gelecek Göztepe az da olsa Avrupa umudunu korurken, bu hafta sarı-kırmızılıların üst sıralardaki rakipleri de zorlu maçlara çıkacak.

calendar 09 Mayıs 2025 14:59
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Göztepe için fırsat haftası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Süper Lig'in 35'inci haftasında pazar günü küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'la evinde karşı karşıya gelecek Göztepe az da olsa Avrupa umudunu korurken, bu hafta sarı-kırmızılıların üst sıralardaki rakipleri de zorlu maçlara çıkacak.

Ligde 7'nci sıradaki Göztepe ile aynı puana sahip 8'inci Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'ı konuk edecek. Yine Göztepe'nin 4 puan farkla üstünde bulunan Eyüpspor 43 puanı bulunan 9'uncu Kasımpaşa ile sahasında oynayacak.

55 puana sahip Beşiktaş ise diğer takımlara göre nispeten daha kolay bir maça çıkacak ve İstanbul'da sonuncu sıraya demir atan, küme düşmesi haftalar önce belli olan Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.

Hatayspor'u yenip diğer takımların puan kaybetmesini bekleyecek Göz-Göz, hesaplarının tutması halinde sezon sonuna doğru Avrupa yolunda biraz daha ümit tazeleyecek. Ligde 3'üncü konumda yer alan 57 puanlı Samsunspor ise haftayı bay takım olarak geçirecek.

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.