Göztepe için fırsat haftası

Süper Lig'in 35'inci haftasında pazar günü küme düşmesi kesinleşen Hatayspor'la evinde karşı karşıya gelecek Göztepe az da olsa Avrupa umudunu korurken, bu hafta sarı-kırmızılıların üst sıralardaki rakipleri de zorlu maçlara çıkacak.



Ligde 7'nci sıradaki Göztepe ile aynı puana sahip 8'inci Trabzonspor şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray'ı konuk edecek. Yine Göztepe'nin 4 puan farkla üstünde bulunan Eyüpspor 43 puanı bulunan 9'uncu Kasımpaşa ile sahasında oynayacak.



55 puana sahip Beşiktaş ise diğer takımlara göre nispeten daha kolay bir maça çıkacak ve İstanbul'da sonuncu sıraya demir atan, küme düşmesi haftalar önce belli olan Adana Demirspor'la kozlarını paylaşacak.



Hatayspor'u yenip diğer takımların puan kaybetmesini bekleyecek Göz-Göz, hesaplarının tutması halinde sezon sonuna doğru Avrupa yolunda biraz daha ümit tazeleyecek. Ligde 3'üncü konumda yer alan 57 puanlı Samsunspor ise haftayı bay takım olarak geçirecek.



