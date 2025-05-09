08 Mayıs
M. United-Athletic Bilbao
4-1
08 Mayıs
Bodo/Glimt-Tottenham
0-2
08 Mayıs
Chelsea-Djurgaarden
1-0
08 Mayıs
Fiorentina-Real Betis
2-2UZS
08 Mayıs
Bristol City-Sheffield United
0-3

Manchester United, finale 7 golle yürüdü!

UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde 3-0 kazandığı maçın rövanşında sahasında Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden Manchester United, toplam skorda 7-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

calendar 09 Mayıs 2025 00:06 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2025 00:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Manchester United, finale 7 golle yürüdü!
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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, Athletic Bilbao'yu konuk etti.

Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.

Deplasmanda da ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, toplam skorda 7-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Mücadele Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti.

Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.

Bu sonucun ardından finale yükselen Manchester United, Bodo/Glimt'i toplam 5-1'lik skorla geçen Tottenham ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

FİNAL 21 MAYIS'TA

İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak. 

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