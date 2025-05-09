UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, Athletic Bilbao'yu konuk etti.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.
Deplasmanda da ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, toplam skorda 7-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
Mücadele Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti.
Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.
Bu sonucun ardından finale yükselen Manchester United, Bodo/Glimt'i toplam 5-1'lik skorla geçen Tottenham ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
FİNAL 21 MAYIS'TA
İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.
Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.
Deplasmanda da ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, toplam skorda 7-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
Mücadele Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti.
Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.
Bu sonucun ardından finale yükselen Manchester United, Bodo/Glimt'i toplam 5-1'lik skorla geçen Tottenham ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.
FİNAL 21 MAYIS'TA
İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.