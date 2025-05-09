UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, Athletic Bilbao'yu konuk etti.



Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi 4-1 kazandı.



Deplasmanda da ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United, toplam skorda 7-1 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.



Mücadele Athletic Bilbao'nun golünü 31. dakikada Mikel Jauregizar kaydetti.



Manchester United'a galibiyeti getiren goller ise 72. ile 90+1. dakikalarda Mason Mount, 79. dakikada Casemiro ve 85. dakikada Rasmus Hojlund'dan geldi.



Bu sonucun ardından finale yükselen Manchester United, Bodo/Glimt'i toplam 5-1'lik skorla geçen Tottenham ile şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.



FİNAL 21 MAYIS'TA



İki Premier Lig temsilcisi 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasında kozlarını paylaşacak.



